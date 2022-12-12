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Başkan Okay, ‘Geleceğimiz Sizlere Emanet’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, hafta sonu Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi kursiyerlerini ziyaret ederek, “Sizleri geleceğe hazırlama adına birçok çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sizler geleceğimizsiniz. Başarılarınızla gurur duyuyoruz. Çünkü geleceğimiz sizlere emanet.” dedi.

Başkan Okay, ‘Geleceğimiz Sizlere Emanet’

Başkan Okay, ‘Geleceğimiz Sizlere Emanet’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, hafta sonu Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi kursiyerlerini ziyaret ederek, “Sizleri geleceğe hazırlama adına birçok çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sizler geleceğimizsiniz. Başarılarınızla gurur duyuyoruz. Çünkü geleceğimiz sizlere emanet.” dedi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 16:36


Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi. Gençlik merkezinin geleceğin teminatı gençleri yetiştirdiğini hatırlatan Başkan Okay, gençlere tavsiyelerde bulundu. Başarılı bir birey olma adına eğitimin önemine değinen Başkan Okay, Dulkadiroğlu gençlerine her türlü imkanı sunduklarını hatırlattı. Bu imkanların tek bir karşılığı olduğunu dile getiren Başkan Okay, onun da gençlerin başarısı olduğunu söyledi.

Başkan Okay, gençlerle tek tek sohbet ederek şu tavsiyelerde bulundu: “Sizler geleceğimizin teminatısınız. Sizlerin başarılı olması ve bir gün devletimize ve milletimize faydalı işler yapmanızı arzu ediyoruz. Bu hususta bizler üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Her konuda bilgili ve bilinçli gençler yetiştirme, onların eğitimlerine katkı sunma adına gençlik merkezleri inşa ediyoruz. Burada edindiğiniz bilgilerin sizlere hayatta büyük kolaylıklar sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle eğitim kurslarımız, üniversite sınavına hazırlıkta bu gençlerimize çok büyük katkılar sağlamaktadır. Ayrıca gençlik merkezlerimizin sosyal aktiviteleri de gençlerimize ayrı bir keyif vermektedir. Yoğun ders programından sıkılan gençlerimiz başarılarını bu aktivitelerle kutlamaktadır. Resim, müzik gibi kurslara da yoğun ilgi olduğunu görmek bizleri ayrıca sevindiriyor. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin kendilerini yetiştirmelerine katkı sağlamak bizleri gururlandırıyor. Geleceğimiz bu gençlerimize emanettir. Onların başarılarını gördükçe geleceğimizin emin ellerde olduğunu düşünüyor ve hepsine eğitimlerinde başarılar diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay‘Geleceğimiz Sizlere Emanet’
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