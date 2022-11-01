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Başkan Okay, “Lösemi İle Mücadelede Çocuklarımızın Yanındayız”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, Lösemiyle mücadeleye dikkat çekti. Başkan Okay, her şartta ve koşulda Lösemili çocukların yanında olduğunu söyledi.

Başkan Okay, “Lösemi İle Mücadelede Çocuklarımızın Yanındayız”

Başkan Okay, “Lösemi İle Mücadelede Çocuklarımızın Yanındayız”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, Lösemiyle mücadeleye dikkat çekti. Başkan Okay, her şartta ve koşulda Lösemili çocukların yanında olduğunu söyledi.

01 Kasım 2022 Salı 14:13

Lösemi tedavisinin sevgiyle başladığını ifade eden Başkan Okay, bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizdi.

Löseminin tedavi edilebilir hastalık olduğunu aktaran Başkan Okay, bu tedavi sürecinde en önemli şeyin moral olduğuna dikkat çekti.
Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Küçük bedenlerinde kocaman bir yürek taşıyan yavrularımızın her zaman yanındayız. Bu hususta toplumumuzda farkındalık oluşması adına da üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Lösemi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu tedavi sürecinde en önemli husus evlatlarımızın ve ailelerinin moral ve motivasyonudur. Mutluluk onlar için en önemli ilaçtır. Onları mutlu ederek bu hastalığı yenmelerine yardımcı olabiliriz. Tedavisi 3 yıl süren, bu süre içerisinde yaşama tutunmaya çalışan çocuklarımızın ellerinden tutalım ve onları yalnız bırakmayalım. Aileleriyle birlikte bu süreci en iyi şekilde atlatmaları adına üzerimize düşeni yapalım. Lösemi Çocuklar Haftası’nın da bu farkındalığa önemli bir katkı sunduğunu düşünmekteyim. Bu hususta üzerimize düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Lösemili Çocuklar Haftası’nın toplumumuzda büyük bir farkındalık oluşturmasını temenni ediyor, tüm evlatlarımıza acil şifalar diliyorum.”


 

Son Güncelleme: 01.11.2022 18:32
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“Lösemi İle Mücadelede Çocuklarımızın Yanındayız”Başkan Okay
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