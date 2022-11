Başkan Okay, “Lösemi İle Mücadelede Çocuklarımızın Yanındayız”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, Lösemiyle mücadeleye dikkat çekti. Başkan Okay, her şartta ve koşulda Lösemili çocukların yanında olduğunu söyledi.