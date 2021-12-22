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Başkan Okay, ‘Mahallelerimize yatırımlarımız devam ediyor’

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşlarla sohbet ederek, “Mahallelerimize yönelik yatırımlarımız devam ediyor” dedi.

Başkan Okay, ‘Mahallelerimize yatırımlarımız devam ediyor’

Başkan Okay, ‘Mahallelerimize yatırımlarımız devam ediyor’

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşlarla sohbet ederek, “Mahallelerimize yönelik yatırımlarımız devam ediyor” dedi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 16:23
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ballıca, Yavuz Selim ve Güneşevler mahallelerini ziyaret etti. Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Okay, vatandaşlarla sohbet ederek istişarelerde bulundu.
Tamamlanan ve devam eden projelerden bahseden Başkan Okay, mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeler üretmeyi de sürdürdüklerini dile getirdi. Bu yıl asfalt ve kilit parke konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha güzel hale gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mahallelerimize yaptığımız hizmetleri inceliyor, vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinliyoruz. Vatandaşlarımızla hasbihal etmeyi önemsiyoruz. Ortaya koyduğumuz hizmetlerden duydukları memnuniyet bizleri son derece memnun ediyor. Bugün de Yavuz Selim, Ballıca ve Güneşevler mahallelerimizde muhtarlarımızla ve mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Onların görüş ve önerileri bizler için önemlidir. Bu yıl özellikle asfalt konusunda çok önemli çalışmalar yaptık. İnşallah bu gibi çalışmalarımız artarak devam edecek.”


 

Son Güncelleme: 22.12.2021 17:25
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‘Mahallelerimize Yatırımlarımız Devam Ediyor’Başkan Okay
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