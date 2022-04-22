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Başkan Okay Makamını Minik Ramazan’a Devretti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Sümer Orta Okulu 6. sınıf öğrencisi Ramazan Kurt’ta devretti.

Başkan Okay Makamını Minik Ramazan’a Devretti

Başkan Okay Makamını Minik Ramazan’a Devretti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Sümer Orta Okulu 6. sınıf öğrencisi Ramazan Kurt’ta devretti.

22 Nisan 2022 Cuma 14:43
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İlk icraatı fen işleri faaliyetlerin artırılması olan Kurt, öğrenim gördüğü okulun da eksiklerinin giderilmesi talimatını verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle başkanlık makamını temsili olarak Sümer Orta Okulu öğrencisi Ramazan Kurt’a bırakan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Bir gün bu evlatlarımız bu makamlara gelecekler ve Dulkadiroğlu’nu yönetecekler” dedi.

Devir teslim sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Gençlerimizin ve bu evlatlarımızın geleceğimizin teminatı olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bugün temsili olarak bu makamı Ramazan kardeşimize bıraktık. Biliyoruz ki bu yarının hazırlığıdır.

Ramazan gibi genç kardeşlerimiz eğitim hayatlarında başarılı olacaklar. Bu başarılarını çalışma hayatlarında da sürdürecekler ve bir gün bu makamlara gelecekler. İlçemiz ve vatandaşlarımız için ortaya koyduğumuz tüm hizmetler de onların işini kolaylaştırmak içindir. Onlar da bizlerden aldıkları bu bayrağı daha da ileriye taşıyacaklar. Ben bu vesileyle tekrardan tüm öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Başkan Okay’ın konuşmasının ardından Fen İşleri Müdürü Ali Üzüm ile görüşen Ramazan Kurt, “Öncelikle engelli ve yaşlıların yaşam standardını yükseltme adına gerekli yol ve kaldırım düzenlemelerinin yapılmasını talep ediyorum” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Sokak hayvanlarının korunması, barınması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için de ayrı bir çalışma yapılmasını istiyorum. Biz çocukların zaman geçirebileceği güzel park ve bahçe alanlarının yapılmasını istiyorum. Ayrıca öğrenim gördüğüm okulumuza bir adet basketbol sahası yapılmasını, okulun boya tadilatının yapılmasını istiyorum. Okul takımımızın şehir dışına yapacağı seyahatin yakıt giderlerinin karşılanmasını talep ediyorum.”
 

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Başkan Okay Makamını Minik Ramazan’a Devretti
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