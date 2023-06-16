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Başkan Okay Öğrencilere Başarılar Diledi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, TYT ve AYT sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Okay Öğrencilere Başarılar Diledi

Başkan Okay Öğrencilere Başarılar Diledi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, TYT ve AYT sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

16 Haziran 2023 Cuma 14:36

Yazılı bir açıklama yapan Başkan Okay, hafta sonu yapılacak olan sınavın gençlerin geleceğinde önemli bir unsur olduğunu ifade etti. Bu bilinçle Gençlik Merkezlerinde öğrencileri sınavlara hazırlama adına çeşitli kurslar düzenlediklerini dile getiren Başkan Okay, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Okay, yazılı açılmasında şunları söyledi: “Bu hafta sonu evlatlarımız için çok önemli bir sınav gerçekleştirilecek. Bu sınavın neticesinde gençlerimiz eğitim hayatlarında yeni bir döneme geçiş yapacaklar. Yüksek öğretimin ardından her birisi tercih ettiği alanda hayatın önemli bir parçası olacak. Bu güne kadar olduğu gibi, bu önemli günde gençlerimizin yanındayız. Onların sınavlarında başarılı olması bizleri ayrıca mutlu eder. Gençlik merkezlerimizde gençlerimizin sınavda başarılı olması adına çeşitli kurs organizasyonları yaptık. Gençlerimizin başarıya ulaşması için bundan sonraki süreçte üzerimize düşeni yapacağız. Ben gençlerimize bu önemli sınavda başarılar diliyorum. Vatandaşlarımızdan sınav süresi boyunca sınav alanları çevresinde yüksek sesten kaçınmalarını rica ediyorum.”

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Başkan Okay Öğrencilere Başarılar Diledi
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