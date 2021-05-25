banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Üstat Necip Fazıl Vefatının Yıl Dönümünde Anılacak
Üstat Necip Fazıl Vefatının Yıl...
Prof. Saka’yla ‘Yaşlıların Beslenmesi’
Prof. Saka’yla ‘Yaşlıların Beslenmesi’
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü...

Başkan Okay, sanayi esnafını ziyaret etti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yeni Sanayi Sitesi’nde yapılan hizmetleri inceleyerek esnaflarla bir araya geldi. Başkan Okay, sanayi sitesinin önemine değinerek yapılan çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Başkan Okay, sanayi esnafını ziyaret etti

Başkan Okay, sanayi esnafını ziyaret etti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yeni Sanayi Sitesi’nde yapılan hizmetleri inceleyerek esnaflarla bir araya geldi. Başkan Okay, sanayi sitesinin önemine değinerek yapılan çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

25 Mayıs 2021 Salı 13:30
banner459

Fen İşleri ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yeni Sanayi Sitesi’ne yapılan hizmetleri inceledi. Sanayi esnafıyla da bir araya gelen Başkan Okay, şehrin ticaretine ve ekonomisine büyük katkı sağlayan Yeni Sanayi Sitesi’ne gerekeni yapacaklarını aktardı.
Başkan Okay, incelemeleri sonrasında yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “İlçemizde bulunan ve şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayan Sanayi Sitelerimizle ilgili çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Yapımı devam eden sanayi alanlarında ekiplerimiz gerekli alt yapı çalışmalarını yapmaktalar. Bunun dışında mevcut alanlarda da gerekli alt yapı iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Sanayi esnafımıza bu anlamda katkılar sunmaya devam edeceğiz. Özellikle pandemi sürecinde tüm esnaflarımız olumsuz yönde etkilendi. Çok şükür her alanda olduğu gibi bu alanda da gücünü millet için kullanan bir devletimiz var. Esnafımıza yapılacak olan destekleri son derece olumlu buluyoruz. Hep birlikte bu süreci en iyi şekilde atlatacağız.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 17
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 17
Kervancıoğlu’ndan Ünal’a Ziyaret
Kervancıoğlu’ndan Ünal’a Ziyaret
Boğaziçi kavşağı tamamlandı
Boğaziçi kavşağı tamamlandı
Üstat Necip Fazıl Vefatının Yıl Dönümünde Anılacak
Üstat Necip Fazıl Vefatının Yıl Dönümünde Anılacak
Kılavuzlu bölgenin en büyük millet bahçesi olacak
Kılavuzlu bölgenin en büyük millet bahçesi olacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber