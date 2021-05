Başkan Okay, sanayi esnafını ziyaret etti

Fen İşleri ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yeni Sanayi Sitesi’ne yapılan hizmetleri inceledi. Sanayi esnafıyla da bir araya gelen Başkan Okay, şehrin ticaretine ve ekonomisine büyük katkı sağlayan Yeni Sanayi Sitesi’ne gerekeni yapacaklarını aktardı.

Başkan Okay, incelemeleri sonrasında yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “İlçemizde bulunan ve şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayan Sanayi Sitelerimizle ilgili çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Yapımı devam eden sanayi alanlarında ekiplerimiz gerekli alt yapı çalışmalarını yapmaktalar. Bunun dışında mevcut alanlarda da gerekli alt yapı iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Sanayi esnafımıza bu anlamda katkılar sunmaya devam edeceğiz. Özellikle pandemi sürecinde tüm esnaflarımız olumsuz yönde etkilendi. Çok şükür her alanda olduğu gibi bu alanda da gücünü millet için kullanan bir devletimiz var. Esnafımıza yapılacak olan destekleri son derece olumlu buluyoruz. Hep birlikte bu süreci en iyi şekilde atlatacağız.”