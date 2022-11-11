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Başkan Okay’dan 10 Kasım Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vefatının 84. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle andı.

Başkan Okay’dan 10 Kasım Mesajı

Başkan Okay’dan 10 Kasım Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vefatının 84. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle andı.

11 Kasım 2022 Cuma 09:51

Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “10 Kasım, sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, O’nu anlama ve bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet gelecek nesillere teslim etme mücadelemizi tazelediğimiz gündür. O’nun bıraktığı mirası gelecek nesillere en iyi şekilde aktarma adına gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum.”

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