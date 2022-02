Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mesajında milli mücadele kahramanlarının ortaya koyduğu azmi dile getirdi.

Bu azim ve gayretle bugünü inşa ettiklerini aktaran Başkan Okay, mesajını şu satırbaşları altında sürdürdü:

MİLLİ MÜCADELEDE BİR OLDULAR, DÜŞMANA GEÇİT VERMEDİLER

“Şanlı kurtuluş mücadelesiyle büyük bir destan yazan atalarımızın bizlere mirası olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı, bağımsızlığımızın, milli birliğimizin ve beraberliğimizin adeta mührüdür. Ortaya koyduğu milli mücadele ile her ferdi Kahraman olmuş bu şehrin evlatlarının her birinin göğsünde istiklal madalyası parlamaktadır. Her türlü zorluğa göğüs gerebilen, birlik ve beraberliğin en güzel temsili haline gelmiş olan Kahramanmaraş, bu mücadelesi ile gelecek nesillere ilham vermektedir. Tüm imkânsızlıklara rağmen, her türlü olumsuzluğa karşı, sabırla, azimle mücadele edilmiş ve Kahramanmaraş düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bu mücadeleyi ortaya koyan atalarımız canından, malından ve tüm benliğinden vazgeçmiştir. Düşmanı durdurmak, durumu kontrol altına almak için evini, ocağını ve tüm mal varlığını ateşe vermiştir. Dünyada eşi benzeri olmayan bu şanlı mücadele, gelecek nesillere vatanın bölünmez bütünlüğü konusunda ilham vermektedir.”

İLK KURŞUNUN İLHAMI 15 TEMMUZ’DA VÜCUT BULDU

“Bugün rahmet ve minnetle andığımız Sütçü İmam’ın attığı o ilk kurşun, 15 Temmuz’da Ömer Halis Demir’in tabancasında yeniden ateşlenmiştir. İşte bizim atalarımızın gelecek nesillere aktardığı ruh budur. Bu vatana göz diken, birliğini, dirliğini ve beraberliğini bozmak isteyenlere Sütçü İmam’ın kurşunu, Ömer Halis Demir’in kurşunu bir mesaj olmalıdır. Bu destansı mücadele yalnızca tarih sayfalarında değil, her ferdin yüreğinde altın harflerle yazılıdır. Bugün ortaya koyulan etkinliklerin öğretici ve gelecek nesillere mesaj taşıdığını görmek bizleri ayrıca mutlu etmektedir. O gün vatanı için can verenlerin gayretlerini bugün ki nesillerin en verimli şekilde öğrenmeleri son derece önemlidir. Bunun için de bizler, yerel yönetimler olarak büyük gayret sarf etmekteyiz.”

MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARIMIZI RAHMETLE ANIYORUM

“Tarih boyunca sayısız kahramanlıklara imza atmış aziz Türk milleti, vatan yaptığı toprakları müdafaa ve muhafaza etmek için de aynı mücadeleyi ortaya koymuştur. Kahramanmaraş’ımızı düşman işgalinden kurtarmak isteyen milli mücadele kahramanlarımız, aynı özveriyle atalarının yurt kıldığı toprakları müdafaa etmiştir. Bizler de bu mücadelenin destanını ve gururunu gelecek nesillere en iyi şekilde aktarıyoruz. Kahramanmaraş’ımızın düşman işgalinden kurtuluşu ve ortaya koyduğu mücadelenin bir diğer önemi de, Türkiye’nin kurtuluşu için yakılan ilk meşale olmasıdır. Bizler bu önemi de iyi anlatmalı ve milli mücadele ruhunun en güzel örneğinin Kahramanmaraş’ımızda olduğunu bilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 12 Şubat Kurtuluş Günümüzün kutlu olmasını diliyor, başta milli mücadele şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazi olup ebediyete intihal etmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”