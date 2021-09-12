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Başkan Okay’dan Ahilik Haftası Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ahilik haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, Ahilik kültürünün önemine değinerek esnafın birlik ve beraberliğinin temelini Ahiliğin oluşturduğunu söyledi.

Başkan Okay’dan Ahilik Haftası Mesajı

Başkan Okay’dan Ahilik Haftası Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ahilik haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, Ahilik kültürünün önemine değinerek esnafın birlik ve beraberliğinin temelini Ahiliğin oluşturduğunu söyledi.

12 Eylül 2021 Pazar 13:53
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Başkan Okay, mesajında şunları söyledi “Aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma ruhuyla Ahilik kültürünü en güzel şekilde yaşatmaktadır. Özellikle iş hayatında başarıyı, dürüstlüğü, alın terini ve iyi bir meslek hayatını benimsemiş esnafımız, bu erdemleri yüz yıllardır uygulamaktadır. Ahi Evran muhabbetiyle birbirimizi millet olarak kucaklıyoruz. Ticarette ve sanayide dürüstlükten ve doğruluktan ödün vermeden dünya milletleriyle yarışıyoruz. Özellikle Kahramanmaraş’ımızda faaliyet gösteren esnaflarımız bu hassasiyeti en üst düzeyde göstermektedir. Bizler de her fırsatta esnafımızın yanında duruyor ve onlarla istişareler ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Ahilik Haftası münasebetiyle Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran-Veli’yi rahmet ve minnetle anıyor, Ahilik Kültür Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Son Güncelleme: 12.09.2021 18:27
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