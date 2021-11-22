Başkan Okay’dan Eğitime Büyük Katkı

Eğitime desteğiyle dikkat çeken Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu’nda büyük eksiklik dediği Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nu ilçeye kazandırdıklarını söyledi. İnşaat çalışmaları tamamlanan Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulunan Başkan Okay, şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana bölgemizin eksiklerini tespit ederek bir bir gideriyoruz. Bu eksiklerden biri olan Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu inşaatımızı da tamamladık. Özellikle kırsal mahallelerimizden şehir merkezine gelen kız öğrencilerimizin yurt sorunu yaşadığını biliyoruz. Bu soruna bir katkıda bulunma adına bu projeyi hayata geçirdik. Ben bu güzel eserin öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

