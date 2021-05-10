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Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, engellilerin önündeki tüm engellerin sevgi ve saygıyla kalkacağını söyledi.

Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı

Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, engellilerin önündeki tüm engellerin sevgi ve saygıyla kalkacağını söyledi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:27
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Engellilere yönelik her zaman pozitif ayrımcı olduklarını dile getiren Başkan Okay, 10-16 Mayıs Engelliler haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları söyledi: “Engelli vatandaşlarımızı toplumumuzun en önemli parçası olarak görüyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, hak ettikleri sevgi ve saygıyı tesis etmek için elimizden geleni yayıyoruz. Ortaya koyduğumuz tüm hizmetlerimizde engellilerimizi düşünüyor, onlara yönelik projeler geliştiriyoruz. Engelli bireylerimiz toplumumuz içerisinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu sebeple onların ihtiyaç duyduğu en önemli şeyde sevgi ve saygıdır. Vatandaşlarımızın bu bilinçle engellilerimize sahip çıkmasını, onları korumasını, kollamasını ve sevmesini rica ediyorum. Bu bilinçle engelli kardeşlerimizi her an düşünmeli ve onların yanında olmalıyız. Ben buradan bu hafta vesilesiyle tüm engelli kardeşlerimizin gününü tebrik ediyor, onlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.”

 

Son Güncelleme: 10.05.2021 18:56
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Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
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