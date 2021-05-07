Başkan Okay’dan Kadir Gecesi Mesajı

Kadir Gecesi’nde yapılan tüm duaların kabul olmasını dileyen Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Aziz hemşehrilerim, Rahmet ayı, oruç ve sabır ayı Ramazan-ı Şerifi, salgın süreci nedeniyle bu sene de maalesef buruk geçiriyoruz. Artık son günlerine yaklaştığımız Ramazan-ı Şerifinizi, bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecemizi ve Perşembe günü vasıl olacağımız Mübarek Ramazan Bayramımızı gönülden tebrik ediyorum. Tuttuğumuz oruçların, eda ettiğimiz ibadetlerin, yaptığımız hayırların Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Rabbimden bu mübarek günlerin hürmetine sizlere, şehrimize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, esenlik, bereket getirmesini diliyorum. Rabbim’den hepimizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bir kez daha bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecenizi ve Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, Sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah’a emanet olun.”