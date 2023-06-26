Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım!
Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım!
Kahramanmaraş’ta İlaçlama ve Dezenfeksiyon Seferberliği
Kahramanmaraş’ta İlaçlama ve Dezenfeksiyon Seferberliği
Erkenez’in Ana Caddesi 3 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi
Erkenez’in Ana Caddesi 3 Milyon...
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
Başkan Güngör, Kadirli ve Ahlat Belediye Başkanını Ağırladı
Başkan Güngör, Kadirli ve Ahlat...

Başkan Okay’dan Kurban Bayramı Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Okay’dan Kurban Bayramı Mesajı

Başkan Okay’dan Kurban Bayramı Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

26 Haziran 2023 Pazartesi 10:48

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Okay, şunları söyledi: “Milletimizin ve İslam Âleminin Kurban Bayramı’nı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bu sene deprem felaketi sebebiyle, hüzünlü bir bayram geçiriyoruz. Kaybettiğimiz kardeşlerimizin acısı yüreğimizi yakıyor. Bu vesileyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tedavileri devam eden kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum.Aziz hemşehrilerimizin ve Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun. Yüreklerimizde derin yaralar açan, evlerimizin yanı sıra, varlığımıza ait birçok şeyi, acımasızca kökünden yıkan, Dünyada eşi benzeri görülmemiş, deprem felaketinin üzerinden 4 ay geçti. Kaybımız büyük, acımız tarifsizdir.Acımız ne kadar büyük olursa olsun, inancımız ve irademiz de o derece kuvvetlidir. Deprem canlarımızı alabilir, evlerimizi yıkabilir, yüreklerimizi parçalayabilir. Fakat birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla parçalayamayacak. Kaybettiğimiz canların acısı, şüphesiz hep içimizde kalacak. Onları geri getirmek elimizde değil, ama kalanların yaralarını sarmak, yıkılanların yerine yenisini yapmak bizim elimizdedir. İnşallah hep birlikte ilçemize, şehrimize sahip çıkacak, Kahramanmaraş’ımızı, konutlarıyla, çarşısıyla, sanayisiyle, tarımıyla, her şeyiyle birlikte tekrar ayağa kaldıracağız. Hep beraber el ele, omuz omuza, yürek yüreğe vererek, bu zor günlerin üstesinden inşallah geleceğiz.Asrın felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerime, bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bir daha böyle ağır imtihanlara maruz bırakmasın.Bu duygularla, bir kez daha Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Allah’a emanet olun.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan Kurban Bayramı Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Buluntu’dan Kurban Bayramı Mesajı
Başkan Buluntu’dan Kurban Bayramı Mesajı
Başkan Mahçiçek, ‘Kurban Paylaşmaktır’ Dedi, Vatandaşların Bayramını Kutladı
Başkan Mahçiçek, ‘Kurban Paylaşmaktır’ Dedi, Vatandaşların Bayramını Kutladı
Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım!
Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım!
SANKO Rektörü Dağlı’dan Kurban Bayramı Mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan Kurban Bayramı Mesajı
Kahramanmaraş’ta Otobüsler Bayramda Ücretsiz Oldu!
Kahramanmaraş’ta Otobüsler Bayramda Ücretsiz Oldu!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber