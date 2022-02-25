Başkan Okay’dan Miraç Kandili Mesajı

Mesajında Miraç gecesinin öneminden bahseden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Miraç, beşeri hislerden temizlenme, huzura ulaşma ve en yüce mertebeye erişme gecesidir” diyerek mesajını şu sözlerle sürdürdü: “Peygamberimiz (S.A.V.)’in miraca yükseldiği bu güzel gece, efendimizin şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir lütuftur. Kandiller yüreklerimizin kin ve nefret duygularının temizlenmesine, beşeri duygulardan arınmamıza vesiledir. Bizler bu mübarek günlerde dostluklara daha da önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, yapılan hatalarımızı telafi etme yoluna gitmeliyiz. Efendimizin sünnetinden ayrılmamalı ve ona sımsıkı bağlanmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin ve hemşehrilerimin mübarek Miraç kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.”