Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gürültü eylem planı için son aşama
Gürültü eylem planı için son...
Başkan Okay’dan Miraç Kandili Mesajı
Başkan Okay’dan Miraç Kandili Mesajı
KSÜ’den TÜBİTAK Projelerine Destek
KSÜ’den TÜBİTAK Projelerine Destek
KSÜ Rektörü Can, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi
KSÜ Rektörü Can, uluslararası öğrencilerle...
KSÜ’de ‘Acil Kritik Yoğun Bakım Kursu’
KSÜ’de ‘Acil Kritik Yoğun Bakım...

Başkan Okay’dan Miraç Kandili Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, “Miraç gecesi, feyiz ve bereketin sular seller gibi aktığı mübarek gecelerimizden biridir” dedi.

Başkan Okay’dan Miraç Kandili Mesajı

Başkan Okay’dan Miraç Kandili Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, “Miraç gecesi, feyiz ve bereketin sular seller gibi aktığı mübarek gecelerimizden biridir” dedi.

25 Şubat 2022 Cuma 17:16
banner459

Mesajında Miraç gecesinin öneminden bahseden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Miraç, beşeri hislerden temizlenme, huzura ulaşma ve en yüce mertebeye erişme gecesidir” diyerek mesajını şu sözlerle sürdürdü: “Peygamberimiz (S.A.V.)’in miraca yükseldiği bu güzel gece, efendimizin şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir lütuftur. Kandiller yüreklerimizin kin ve nefret duygularının temizlenmesine, beşeri duygulardan arınmamıza vesiledir. Bizler bu mübarek günlerde dostluklara daha da önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, yapılan hatalarımızı telafi etme yoluna gitmeliyiz. Efendimizin sünnetinden ayrılmamalı ve ona sımsıkı bağlanmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin ve hemşehrilerimin mübarek Miraç kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan Miraç Kandili Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon’da kardeşlik rüzgârı esti
Trabzon’da kardeşlik rüzgârı esti
Gürültü eylem planı için son aşama
Gürültü eylem planı için son aşama
Kahramanmaraş'ta şehit kızına doğum günü sürprizi
Kahramanmaraş'ta şehit kızına doğum günü sürprizi
Türk İnternet Medya Birliğinden Önemli Çağrı
Türk İnternet Medya Birliğinden Önemli Çağrı
Kahramanmaraş'ta boşanma sayısında büyük artış!
Kahramanmaraş'ta boşanma sayısında büyük artış!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber