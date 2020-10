Başkan Okay’dan Muhtarlar Günü Mesajı

Mahalli hizmetlerin olmazsa olmazının muhtarlar olduğunu hatırlatan Başkan Okay, muhtarların belediyelerin temsilcisi olduğunu hatırlattı. Başkan Okay, muhtarlar günü ile ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Muhtarlar, mahallelerimizde devletimizi temsil eden en önemli unsurdur. Vatandaşlarımıza hizmette onlarla omuz omuza çalışıyor ve şehrimizi kalkındırıyoruz. Gece gündüz demeden, her türlü soruna göğüs gelerek muhtarlarımız fedakârca çalışmaktadır. İlçem ve saygıdeğer vatandaşlarım adına bir kez daha kıymetli muhtarlarımızın gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu dönem içerisinde hayatını kaybeden kıymetli muhtar kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.”