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Başkan Okay’dan Regaip Kandili Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Regaip kandilinin üç ayların habercisi olduğunu hatırlatan Başkan Okay, “Bu güzel gecenin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Başkan Okay’dan Regaip Kandili Mesajı

Başkan Okay’dan Regaip Kandili Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Regaip kandilinin üç ayların habercisi olduğunu hatırlatan Başkan Okay, “Bu güzel gecenin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

02 Şubat 2022 Çarşamba 12:57
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Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili’nin hoşgörü ortamına vesile olmasını dileyen Başkan Okay, mesajında şunları söyledi

“Dua kapılarının açıldığı ve sonsuz rahmete kavuştuğumuz üç ayların müjdecisi Regaip Kandili’ne kavuştuk. Bu güzel kandil gecesinde ellerimizi semaya açıp milletimizin bekası, İslam aleminin huzuru ve mutluluğu için dualar etmeliyiz. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin sevgi ve hoşgörü ortamına vesile olmasını temenni eder tüm İslam aleminin ve hemşerilerimin mübarek Regaip Kandili’ni en içten dileklerimle tebrik ederim.”

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Başkan Okay’dan Regaip Kandili Mesajı
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