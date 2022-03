Başkan Okay’dan Semt Pazarı Ziyareti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Karaziyaret mahallesinde kurulan semt pazarını gezerek esnafla ve vatandaşla hasbihal etti. Küresel ekonomik krizden dolayı yaşanan sorunları dile getiren Başkan Okay, bu sürecin esnafı ve vatandaşı etkilediğine dikkat çekti.

Başkan Okay, ziyarette yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Bölgemizde faaliyet gösteren Pazar yerlerimizi zaman zaman ziyaret ediyoruz. Burada hem esnafımızla hem de vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz. Semt pazarlarımız vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde talep ettiği hizmetlerin başında geliyor. Bizlerde onların bu taleplerine cevap verme adına yeni Pazar yerleri oluşturduk. Çok şükür bu pazarlarımızda sistem oturdu ve esnafımızın çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın da bu hizmetten memnun olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tabi küresel ekonomik kriz nedeniyle birçok zorluk yaşanmakta. İnşallah devletimizin gücü, milletimizin desteğiyle bu sorunları da aşacağız. Esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.”