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Başkan Okay’dan Vezir Hoca Bulvarı Esnafına Ziyaret

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Teravih namazı sonrasında Vezir Hoca Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret etti. Başkan Okay, esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Başkan Okay’dan Vezir Hoca Bulvarı Esnafına Ziyaret

Başkan Okay’dan Vezir Hoca Bulvarı Esnafına Ziyaret

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Teravih namazı sonrasında Vezir Hoca Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret etti. Başkan Okay, esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

19 Nisan 2022 Salı 14:24
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Ev ve esnaf ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Vezir Hoca Bulvarı’nda bulunan esnafı ziyaret ederek hasbihal etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Okay, Kamu Külliyesi ile değerlenen bölgenin gelişimine dikkat çekti.

Vezir Hoca Bulvarı’nın Dulkadiroğlu’nda yeni bir Trabzon Caddesi olduğunu ifade eden Başkan Okay, esnafla yaptığı sohbetinde şunları söyledi: “Her akşam kıymetli esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugün de Vezir Hoca Bulvarında bulunan esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek işlerinde hayırlar diledik. Malum Ramazan ayındayız. Esnafımız pandemi sürecinden çıktı ve işlerinin yoluna girmesi adına gece gündüz çalışıyor. Bu süreçte onların yanında olmayı önemsiyoruz. Özellikle Vezir Hoca Bulvarı çok güzel bir şekilde gelişmekte. Burada esnafımızın iş potansiyeli de artmaktadır. Kamu Külliyesi bu bölgeye yoğun bir hareketlilik sağladı. İnşallah bu hareketlilik artarak devam edecek. Her zaman söylüyorum. Vezir Hoca Bulvarı yeni Trabzon Caddesi olmaya adaydır. Alışveriş anlamında her türlü ihtiyaçlarını buradan göre bilirler. Her şartta ve koşulda esnafımızın yanındayız. Bugün onlarla bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum.”

Vezir Hoca Bulvarı esnafı da Başkan Okay’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

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Başkan Okay’dan Vezir Hoca Bulvarı Esnafına Ziyaret
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