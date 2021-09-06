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Başkan Okay’dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 2021-2022 eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, mesajında öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Başkan Okay’dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Başkan Okay’dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 2021-2022 eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, mesajında öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

06 Eylül 2021 Pazartesi 12:05
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Öğrencilerin eğitim öğretim yılı heyecanını paylaştığını ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mesajında şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimi olmazsa olmazımızdır. Pandemi süreciyle birlikte zorlu dönemlerden geçsek de, bu zorlukların üstesinden gelmeyi bildik. Çocuklarımızın eğitim öğretime olan özlemlerini biliyoruz. Coşku içerisinde okullarına koşturan yavrularımızı görmekten duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Onların mutlulukları bizleri ayrıca mutlu ediyor, azim ve gayretleri bizlere güven veriyor. Evlatlarımızın yeni eğitim öğretim yılında başarılı olmalarını, vatanına, devletine ve milletine faydalı birer birey olmalarını canı gönülden diliyorum. Tüm öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılını en kalbi duygularımla kutluyorum.”

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Başkan Okay’dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı
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