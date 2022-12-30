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Başkan Okay’dan Yeni Yıl Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Okay’dan Yeni Yıl Mesajı

Başkan Okay’dan Yeni Yıl Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı.

30 Aralık 2022 Cuma 19:51

Geride kalan yılın tüm olumsuzlukları da götürmesini dileyen Başkan Okay, yeni yıl mesajında şunları söyledi: “Milletçe, üzüntü ve sevinçlerle dolu bir yıla daha veda edip, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yılda, huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için çok çalışıp Dulkadiroğlu’nu daha güzel günlere taşımayı hedefliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının başta ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve aydınlık günler getirmesi dileğiyle, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor; ailesi, yakınları ve sevenleriyle birlikte nice güzel yıllara erişmelerini diliyorum” dedi.

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Başkan Okay’dan Yeni Yıl Mesajı
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