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Başkan Okay’ın 18 mart mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Okay’ın 18 mart mesajı

Başkan Okay’ın 18 mart mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

17 Mart 2022 Perşembe 16:24
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Başkan Okay, mesajında, “Kahraman ecdadımız vatanın ve milletin bekası için yedi düvele karşı Çanakkale’de verdiği o şanlı mücadeleyle ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü gelmiş, geçmiş ve gelecek olan tüm nesillerin yüreğine kazımıştır” diyerek mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Bizler o şanlı ecdadın torunları olarak yüreğimizde yaşattığımız Çanakkale ruhuyla istiklalimize ve istikbalimize yönelebilecek her türlü tehdide karşı milletçe dimdik durmaktayız. Çanakkale Zaferi; vatanımıza, bayrağımıza, hürriyetimize, mukaddesatımıza kısaca öz benliğimize kastetmek isteyenlere verilmiş tarihi bir cevaptır. Bu zafer, tarihini destanlarla yazan aziz milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu, bugüne ve yarınlarımıza nakşettiği bir destandır. Bu destanın ışığında inşa etmeye ve aziz şehitlerimizden aldığımız güçle çalışmaya, üretmeye ve inşa etmeye devam ediyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’de bu gayretin bir tezahürüdür. Bu minvalde çalışmaya, devletimizi ve milletimizi daha da ilerlere taşıyacak olan nesilleri yetiştirmeye gayret edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale Zaferinin aziz kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

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Başkan Okay’ın 18 Mart Mesajı
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