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Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü Mesajı

Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

04 Haziran 2022 Cumartesi 16:52
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Başkan Okay, çevre hassasiyetinin tüm insanlık için büyük önem taşıdığını ifade ettiği mesajında şunları söyledi: “Çevre, tüm insanlık için yaşamsal öneme sahiptir. Doğal çevrenin kirlenmesi evrensel bir sorundur ve çevre kirliliği tüm toplumun günlük yaşamını olumsuz etkileyen bir olaydır. Geleceğimiz için çevreye, havaya, suya, toprağa sahip çıkmalı, onu en iyi şekilde korumalıyız. Bu bilinci de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza aşılamalıyız. Gelecek nesillerin çevre konusunda duyarlı olmalarını sağlamalıyız. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak çevre hassasiyetimizi her zaman vurguluyor ve projelerimize bu hassasiyeti yansıtıyoruz. Sıfır Atık Projelerinden yeşil alanlara kadar birçok konuda çevre hassasiyetimizi ortaya koyan projelere imza attık. Çevreye hassasiyeti barındıran her türlü projede yer almaya özen gösteriyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Daha güzel bir çevre için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”


 

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Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü Mesajı
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