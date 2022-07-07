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Başkan Okumuş, ‘Allah'ın izniyle Yusuf Baran yavrumuza hep birlikte umut olacağız’

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, Türkoğlu Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte Yusuf Baran için Türkoğlu Millet Meydanı'nda düzenlenen ‘Yusuf Baran’a Umut Ol’ kermes etkinliğine katıldılar.

Başkan Okumuş, ‘Allah'ın izniyle Yusuf Baran yavrumuza hep birlikte umut olacağız’

Başkan Okumuş, ‘Allah'ın izniyle Yusuf Baran yavrumuza hep birlikte umut olacağız’

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, Türkoğlu Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte Yusuf Baran için Türkoğlu Millet Meydanı'nda düzenlenen ‘Yusuf Baran’a Umut Ol’ kermes etkinliğine katıldılar.

07 Temmuz 2022 Perşembe 08:47
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Stantları tek tek ziyaret eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; Yusuf Baran Korkmaz, SMA hastalığı ile ilgili Türkoğlu’muzun 7’den 70’e herkes bugün burada kermesin açılışına katıldı.

Üç gün sürecek. Yusuf Baran Korkmaz’ın hastalığı SMA 2016 da büyük kardeşi doğmuştu ve SMA hastasıydı. 11 ay yaşayabildi. O zaman da çok uğraşmıştık. Değerli hükümetimizin katkılarıyla, o zamanda destek olmuşlardı, hatta şuanda SMA hastalığı ile ilgili hükümetimizde üst düzeyde çalışmalar yapıyor. Ama Yusuf Baran’da SMA hastası, kas erimesi başlamadı. Yurt dışında önemli bir tedavisi var ve 30 milyon kadar da ücreti var. Çocuğun doğumdan itibaren özellikle son birkaç aydır Türkoğlu ilçemiz Yusuf Baran için başta Türkoğlu Belediyemiz olmak üzere esnaflarımız, siyasi ilçe teşkilatlarımız yani tabiri caizse herkes Yusuf Baran’ın ölmemesi için tedavisinin yapılabilmesi için seferber olduk. Kermesi açtık. Kahramanmaraşlı hemşerilerimizi, Türkoğlu’lumuzu Yusuf Baran’a nefes olmaya davet ediyoruz.

Tabi hükümetimiz sağlık bakanlığımız tanesi 78 bin Euro olan aşıları tedavi için yapıyor. Türkiye’deki bütün SMA hastalarına yüklü miktarda bu konuda destek veriyor. İki tane aşısı oldu, yine devam edecek bu aşılar. Tabi bu aşılar tedaviden ziyade sağlıklı kalmasını sağlıyor. Yurt dışındaki tedavisini yaptırabilmemiz için Yusuf Baran’a destek olmamız lazım. Fakiriyle, zenginiyle herkesin nefes olmasını istiyoruz. İnşallah onun büyüyüp askere gitmesini vatanını devletini, bayrağını, milletini seven idealist bir genç olarak görmek istiyoruz.

Annesi, babası, ailesi canla başla çalışıyor. Tabi buradaki örnek bir davranış. Bir çok SMA hastasına da örnek bir davranış olacaktır.

Bizler başta olmak üzere Yusuf Baran için maddi manevi her anlamda destek olmaya devam edeceğiz. Allah ona uzun ömürler versin, onu kaybetmek istemiyoruz, herkes harçlığı da olsa Yusuf Baran’a destek olmasını istiyoruz.

Ak Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş; “Bizde bugün Belediye Başkanımız ve İlçe Teşkilatımız ile birlikte Yusuf Baran Korkmaz’a destek için geldik. Hastalığın teşhisi konulduktan sonra bizde bu taşın altına elimizi koyduk ve ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz, bundan sonrada inşallah yapmaya devam edeceğiz.

Biz şunu istiyoruz ki hiçbir çocuk sağlıksız kalmasın, yani bugün Yusuf Baran kardeşimizin başına gelen hastalık ilerde Allah korosun bizlere, bizim çocuklarımıza gelebilir. Bütün yardım yapacak olanlardan ve yapanlardan bugün olan yarın bizim başımıza gelebilir. Biz Türkoğlu olarak Yusuf Baran kardeşimizin tedavisi için gerekli maddi manevi bütün şartlarda Türkoğlu olarak kilitlendik. İnşallah en kısa zamanda maddi olarak hazırlıklarımızı bitireceğiz ve tedavileri için kendilerini ilgili yere göndereceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz.” ifadesi yer verdi.

SMA hastası Yusuf Baran Korkmaz’ın mücadelesine destek olmak için 6-7-8 Temmuz günlerinde Millet Meydanında kurulan stantlara bekliyoruz.

Anahtar Kelimeler:
BAŞKAN OKUMUŞ‘Allahın Izniyle Yusuf Baran Yavrumuza Hep Birlikte Umut Olacağız’
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