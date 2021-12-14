Başkan Okumuş, ''İmkan bizden, oynamak sizden''

Düzenlenen programda; Türkoğlu İlçe Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Şahin Hopur ve Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan tarafından tüm sporculara formaları takdim edildi.

Tüm giderlerin, Türkoğlu Belediyesi tarafından karşılandığı müsabakalarda, ilk maçın başlama vuruşunu Türkoğlu İlçe Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş yaparak, turnuvanın sağlık, dostluk ve kardeşlik ortamı içerisinde geçmesini temenni ettiler ve takımlara başarılar dilediler.

Programda konuşan Türkoğlu İlçe Kaymakamı Mahmut Hersankıoğlu; “Hepinizi saygılarımla selamlıyorum ve bu organizasyonu yapan Sayın Belediye Başkanımıza, kıymetli ekibine, Gençlik Spor Müdürümüze sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Yıllar öne İslahiye’den hatırlıyorum, mahalleler, köyler arası futbol turnuvası düzenlenirdi . Bu turnuvanın burada 4. cüsününde düzenlenmesinden dolayı da ayrıyeten Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.

Bir çok ilçede böyle organizasyonlar maalesef yok, bu bir farklılık, farkındalık. Bu manada da kendimi işin açıkçası şanslı hissediyorum. Çünkü burada 25 takımın sporcuları ile bir araya gelmiş olması geleceğe dönük olarak Türkoğlu’nda Gençlik ve Spor hizmetleri manasında kurumsallaşmış bir yapı anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu da çok önemsiyorum. Sayın Belediye Başkanımız ilk 3 e girecek takımlara güzel hediyeleri olduğunu söyledi. Çok anlamlı ve güzel bir gezi olacağına da inanıyorum. Bir takım uyarılarda bulundu. Bende o uyarıların tamamına katılıyorum. Eski bir futbolcu olarak, burada müsabakalara katılacak gençler bizim göz bebeğimiz olduğu için hepinize yakışır hareketler ve tavır içerisinde olacağınıza inanarak turnuvanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. “şeklinde ifade etti.

Sporla ilgili etkinliklerin tamamında varız diyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; En son Bal Liginde idik. Bal Ligini bu sene bıraktık. Bırakma nedeni ise, mahalleler arası takımları çıkararak köylerimizde futbol oynayabilecek kapasitede sporcularımızı bulmak ve bunun üzerinden inşallah şehirler arası maçlarda da Türkoğlu ilçemizi güzel bir yerde temsil etmek istiyoruz.

4 yıl üst üste Avasım Okçuluk festivalini düzenledik. Geçen yılda düzenleyecektik, ama pandemiden dolayı kaldı. Bu önümüzdeki aylarda satranç ile ilgili bir turnuvamız olacak. Yani sporla ilgili etkinliklerin tamamında varız.

Bu vesile ile bu yaptığımız programa katıldığınız için, katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza ve değerli futbolcularımıza çok teşekkürlerimizi sunuyorum. Bazı mahallelerden iki tane takım çıkmış, tabi ödül olarak da güzel bir ödül düşünüyorum. 1.2. ve 3. Gelmek için birbirinizi de yıpratmayın, yani centilmence geçsin. Futbol beyin ve ayakla oynanıyor, kaba kuvvetle oynanmıyor . Bunu söyleyeyim hakeme kesinlikle itiraz etmeyin, hakemler keskin olacak.

1.2. ve 3. Olanlara kadim memleketlere başkentlik yapan Konya, Bursa ve dünyanın en büyük destanını yaşatan atalarımızın Çanakkale zaferinin olduğu, Çanakkale şehri ve İstanbul’ a gezi programı düzenleyeceğiz.

Bundan sonra Değerli Müdürüm Şahin bey, Kaymakamlar beraber voleybol turnuvası olacak. İnşallah bu maçlar bittikten sonra, yazında yine devamı gelecek yüzme şampiyonaları düzenleyeceğiz. 81 İlimizi gezdireceğim.

Bundan dolayı katılım sağlayan mahallelerimize, siz değerli sporcularımıza ,misafirlerimize ve kıymetli basın mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”dedi

Turnuvada, toplam 25 Takım yer aldı.