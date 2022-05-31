Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi Konuşuldu
KSÜ’de İstanbul’un Fethinin Türk ve...
Onikişubat Belediyesi’nin ‘Sevgi Şarkıları Konseri’ne yoğun ilgi
Onikişubat Belediyesi’nin ‘Sevgi Şarkıları Konseri’ne...
Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencileri Sanko’da
Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi...
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare...
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi
Flaş Haber
Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
Kapat

Başkan Okumuş, Okçularla Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'na katılan sporcularla buluştu.

Başkan Okumuş, Okçularla Bir Araya Geldi

Başkan Okumuş, Okçularla Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'na katılan sporcularla buluştu.

31 Mayıs 2022 Salı 08:50
banner459

Türkoğlu Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen buluşmaya Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk Takımı sporcuları Kadınlar Puta kategorisinde birinciliği elde eden Aysun Demirci ile takım arkadaşları katıldı.

Okumuş, başarılı sporcularla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, fırsat buldukça müsabakaları takip etmeye çalıştığını söyledi.

Sporculardan daha iyi dereceler beklediğini aktaran Okumuş, tarihi günlerden birisini yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda binlerce çocuğumuz atlara binerek, ok atıyorlar. Amacımız 16 büyük Türk devletinin nesilleri torunları olarak çocuklarımıza okçuluk vesilesiyle tarihimizi öz ve güvenilir kaynaklardan öğretmek. Onların kahramanlıklarını yeni nesillere anlatmak. Uzun bir çaba neticesinde birçok yarışmalarda finallere kalarak bu şampiyonada başarılı olduk. Tabi belediyemizde sonuna kadar sporcularımızın yanında oldular. Bundan sonra da olmaya devam edecek."

Aysun Demirci de desteklerinden dolayı Başkan Okumuş'a şükranları sunduğunu belirterek, böyle bir organizasyonda ilk sırada yer almanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Demirci kazandığı kupayı Belediye Başkan Okumuş'a hediye etti.

Anahtar Kelimeler:
BAŞKAN OKUMUŞOkçularla Bir Araya Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazarcık'ta tarla günü gerçekleştirildi
Pazarcık'ta tarla günü gerçekleştirildi
Kahramanmaraş’ta Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
Kahramanmaraş’ta Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
Kahramanmaraşlı öğrenciler dereceyle döndü!
Kahramanmaraşlı öğrenciler dereceyle döndü!
KSÜ’de İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi Konuşuldu
KSÜ’de İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi Konuşuldu
Türk İnternet Medyası Birliğinden İnternet Yasası Taslağına Destek
Türk İnternet Medyası Birliğinden İnternet Yasası Taslağına Destek

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber