Başkan Okumuş, Okçularla Bir Araya Geldi

Türkoğlu Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen buluşmaya Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk Takımı sporcuları Kadınlar Puta kategorisinde birinciliği elde eden Aysun Demirci ile takım arkadaşları katıldı.

Okumuş, başarılı sporcularla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, fırsat buldukça müsabakaları takip etmeye çalıştığını söyledi.

Sporculardan daha iyi dereceler beklediğini aktaran Okumuş, tarihi günlerden birisini yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda binlerce çocuğumuz atlara binerek, ok atıyorlar. Amacımız 16 büyük Türk devletinin nesilleri torunları olarak çocuklarımıza okçuluk vesilesiyle tarihimizi öz ve güvenilir kaynaklardan öğretmek. Onların kahramanlıklarını yeni nesillere anlatmak. Uzun bir çaba neticesinde birçok yarışmalarda finallere kalarak bu şampiyonada başarılı olduk. Tabi belediyemizde sonuna kadar sporcularımızın yanında oldular. Bundan sonra da olmaya devam edecek."

Aysun Demirci de desteklerinden dolayı Başkan Okumuş'a şükranları sunduğunu belirterek, böyle bir organizasyonda ilk sırada yer almanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Demirci kazandığı kupayı Belediye Başkan Okumuş'a hediye etti.