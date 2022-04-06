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Başkan Okumuş’tan Çat Kapı Ev Ziyaretleri

Pandemi dolayısıyla, 2 yıllık hasretin ardından tekrar iftar sofraların da bir araya gelinen mübarek Ramazan ayında, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş eşi Funda hanımla birlikte dar gelirli ailelerin İftar sofralarına çat kapı misafir oluyorlar.

Başkan Okumuş’tan Çat Kapı Ev Ziyaretleri

Başkan Okumuş’tan Çat Kapı Ev Ziyaretleri

Pandemi dolayısıyla, 2 yıllık hasretin ardından tekrar iftar sofraların da bir araya gelinen mübarek Ramazan ayında, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş eşi Funda hanımla birlikte dar gelirli ailelerin İftar sofralarına çat kapı misafir oluyorlar.

06 Nisan 2022 Çarşamba 17:47
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Ailelerin sıkıntılarını dinleyen Başkan Okumuş, sıkıntıların giderilme noktasında çözümler ve yardımlarda bulunuyor.

‘Birlikte iftar açıp sohbet ediyorlar’

Özellikle dar gelirli ailelerin sofrasına misafir olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, aile fertleriyle iftar açıp sohbet etmenin yanı sıra evde bulunan çocuklara sürpriz hediyeler, oyuncaklar, öğrencilere ise kitaplar hediye ediyor.

Gittiği mahallede geç saatlere kadar vatandaşlarla bir arada sohbetler eden Başkan Okumuş; İftar ve teravih sonrasında günlük 4-5 ev ziyareti yapıyor.

Bulunduğu Mahalledeki çocuklara ise şişme oyun parkı, pamuk şeker ikramı ve tatlı ikramlarında bulunarak çeşitli sürprizlerle gönüllere taht kuruyor.

Son Güncelleme: 06.04.2022 20:32
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Başkan Okumuş’tan Çat Kapı Ev Ziyaretleri
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