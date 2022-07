Başkan Özer, “Sağlıkta şiddet basit bir mesele değildir”

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi önünde yapılan toplantıda sendika üyeleriyle bir araya gelen Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, “Dün Konya’da canice bir saldırı yapılmış, Konya Şehir Hastanesi’nde görevli Uzman Dr. Ekrem Karakaya görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Şehit doktorumuzun acısı yüreğimizi yakmış, tüm sağlık camiasını derinden yaralamıştır. Böylesine korkunç olayların yaşanması yaptırımların ne kadar ağır olması gerektiğini, tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini göstermektedir. Sağlıkta şiddete cezayı arttıran ve bu suçu kategorik bir suç olarak tanımlayan düzenleme hayata geçmiştir. Sağlıkta şiddetin kanlı bir vahşet olarak kendini gösterdiği bu olay tüm sağlık kurum ve kuruluşları bir an önce sıfır toleranslı alan ilan edilmesi gerekliliğini, hiçbir silah veya suç aletinin bu kurumların bahçelerine bile alınmaması gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. Hastanede bir doktorumuzun silahla katlediliyorsa atılması gereken çok adım vardır. Hastanelere üst araması yapılmadan kimsenin alınmaması bile düşünülmelidir. Can güvenliğinden yoksun bir şekilde sağlık hizmetlerinin yürütülemeyeceği açıktır. Sağlık çalışanları şiddet sarmalından bir an önce kurtarılmalıdır. Hastaları hayata tutunmaya çalışırken kendi hayatını kaybetme endişesi yaşamalarına sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır. Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz. Sağlıkta şiddet basit bir mesele değildir. Mutlaka çözüm üretilmesi gereken temel bir sorundur. Şiddet kanlı cinayetlere dönüşmektedir. Bu mesele sadece sağlık camiasının değil tüm Türkiye’nin meselesidir. Bu cinayet, bu katliam sözün bittiği bir yerdir. Herkes şapkasını önüne koymalı ve gereği için üstüne düşeni yapmalıdır. Sözlerime son verirken merhum doktorumuza Allah’tan rahmet, acılı ailesi, yakınları ve tüm sağlık camiasına sabırlar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.