Başkan Ramazan Gürbak; ‘112 acil çağrı merkezi çalışanları salgının gizli kahramanlarıdır’

Kahramanmaraş’ın metropol merkez ilçesi Onikişubat’ın Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı ve aynı zamanda Serintepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Gürbak beraberinde Hayrullah Mahallesi, Binevler Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Akçakoyunlu Mahallesi muhtarları ile Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek Kovit-19 salgını başından bu yana özveri ile çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi Personellerine plaket taktim etti. Plaket takdimini bizzat çağrı merkezinde çalışanlara teşekkür ederek 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan’a takdim eden Dernek Başkanı Gürbak yapmış olduğu teşekkür konuşmasında; ‘Bu salgın sürecinde Sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz canla başla çalıştı, yaptıkları hizmet her türlü takdirin üzerindeydi ancak birde bu salgının bilinmeyen kahramanları vardı ki oda 112 Acil Çağrı Merkezi Çalışanları idi. Bizler Muhtarlar olarak 112 Acil Çağrı Merkezimizin normalde de, salgın döneminde de nasıl çalıştığına şahidiz, düşündük ki ‘Marifet iltifata tabidir’ düsturu ile salgının gizli kahramanları 112 Acil Çağrı Merkezimizi bizzat ziyaret edip hem bir teşekkür edelim hem de bir plaket takdim edelim, ben sizlere tüm muhtar arkadaşlarım adına teşekkür ediyor, elinize emeğinize sağlık diyor ve bu günün anısına plaketimizi sizin adınıza 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürümüze takdim ediyorum’ dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü çalışanları adına plaketi alan 112 AÇM Müdürü Akın Ozan ise bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; ‘ Muhtarlarımızın bu jesti bizler için moral ve motivasyon oldu, salgın çıktığı günden bu yana gece, gündüz, bayram seyran demeden çalışan Çağrı alıcısı ve Çağrı yönlendirici Sağlık çalışanı, Jandarması, Afad çalışanı, Orman çalışanı, İtfaiye çalışanı kısacası 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarımız adına şahsınızda tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz, bizde biliyoruz ki bu salgın döneminin gizli kahramanlarından biride muhtarlarımızdı ve onların görevi salgınla bitmiyor tıpkı bizler gibi 7/24 devam ediyor. Allah bu vatan, bu millet, bu devlet, bu bayrak için taşı taş üstüne koyan herkesten razı olsun. Bizleri ziyaretiniz ile şeref, jestiniz ile onur duyduk’ dedi.