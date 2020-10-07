Başkan Sarıaltun Ankara’ya çıkartma yaptı

Çağlayancerit Belediye Başkanı Sarıaltun, ilçesinin tanıtmı ve kamu yatırımları için çalışmalarını sürüdüyor.

Bu kapsamda Ankara’ya ziyarette bulunan Başkan Sarıaltun, İçişleri Bakanı Sülayman Soylu ile bir araya geldi.

Ziyarette Bakan Soylu’ya ilçenin meşhur Cevizini hediye eden Başkan Sarıaltun, bakandan Coğrafi işareti alınan Avrupa yolunda ilerleyen Ceviz ile ceviz işleme ve paketleme tesisi hakkında birifing verip destek istedi.

Sarıaltun ayrıca, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti ilçe başkanı Mehmet BERK, AK Parti Kadın kolları başkanı Zahide Bulur ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal ve Mehmet Cihat Sezal’ı ziyaret etti.

Daha sonra MHP’ye ziyaret gerçekleştiren Sarıaltun, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ı makamında ziyaret ederek, Çağlayanceritle ilgili birifing verip istek ve taleplerini iletti.

Ankara ziyareti sonrası değrlendirmede bulunan Sarıaltun, ziyaretlerin olumlu geçtiğini belirtip; “Çağlayancerit, Kahramanmaraş’ın arka bahçesi, güzelliklerle dolu bakir bir alan, her noktasında farklı bir proje düşünülecek bir yer.

Kahramanmaraş Milletvekillerimiz, bürokratlarımız ve bakanlarımızla ilçemizin kalkınması ve kamu yatırımları noktasında ikili temaslarda bulunduk. Gelecek için umut vaad eden projelerimizi hayata geçireceğiz.” Dedi.