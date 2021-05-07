Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Kadir Gecesi Mesajı
Başkan Okay’dan Kadir Gecesi Mesajı
İftar Vakti Pazarcık’ta
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti...
Ödüllü Yarışma ‘Bil Bakalım’ Devam Ediyor
Ödüllü Yarışma ‘Bil Bakalım’ Devam...
Muratçakıroğlu Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Muratçakıroğlu Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
KSÜ Tıp Fakültesinde Dünya Astım Günü Bilgilendirmesi
KSÜ Tıp Fakültesinde Dünya Astım...

Başkan Sarıaltun, Anne sevgisi dünyadaki en değerli sevgidir

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Peygamber Efendimizin; “Cennet, annelerin ayakları altındadır” hadis-i şerifini hatırlatarak anne sevgisinin dünyadaki en değerli sevgi olduğunu belirtti.

Başkan Sarıaltun, Anne sevgisi dünyadaki en değerli sevgidir

Başkan Sarıaltun, Anne sevgisi dünyadaki en değerli sevgidir

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Peygamber Efendimizin; “Cennet, annelerin ayakları altındadır” hadis-i şerifini hatırlatarak anne sevgisinin dünyadaki en değerli sevgi olduğunu belirtti.

07 Mayıs 2021 Cuma 16:48
banner459

Başkan Sarıaltun, “Evlatlarını canından ve ruhundan bir parça olarak gören ve tüm hayatını çocuklarının daha iyi olması için karşılık beklemeden harcayan en kutsal varlıklardır. Annelerimiz hoşgörünün, fedakârlığın, şefkat ve merhametin adıdır. Peygamber Efendimizin ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır’ hadis-i şerifiyle payelendirdiği anne sevgisi dünyadaki en değerli sevgidir. Annelerimize sevgi, saygı ve hürmeti sadece bu özel günde değil ömür boyu en güzel şekilde sunabilmeli, üzerimizdeki haklarını en güzel şekilde yâd edebilmenin gayretinde olmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Türk milletinin en zor zamanlarında yaşanan nice kahramanlık destanlarında fedakar ve cefakar anneler ile onların yetiştirdiği kahraman evlatların izi olduğunu aktaran Sarıaltun, şunları kaydetti: “, "Bu müstesna günde, yıllarca bakıp büyüttüğü, üzerine titrediği evlatlarını kutsal vatanımız için toprağa veren tüm şehit annelerimiz başta olmak üzere; tüm annelerin, Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum.”

Son Güncelleme: 07.05.2021 18:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Toplu Taşıma Seferlerine Güncelleme
Kahramanmaraş’ta Toplu Taşıma Seferlerine Güncelleme
Kahramanmaraşlı İTÜ Profesörü Demir dualarla uğurlandı
Kahramanmaraşlı İTÜ Profesörü Demir dualarla uğurlandı
Kahramanmaraş valiliği izin belgesi süresini uzattı
Kahramanmaraş valiliği izin belgesi süresini uzattı
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 7
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 7
Başkan Mahçiçek, Kadir gecemiz hayırlara vesile olsun
Başkan Mahçiçek, Kadir gecemiz hayırlara vesile olsun

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber