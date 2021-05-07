Başkan Sarıaltun, Anne sevgisi dünyadaki en değerli sevgidir

Başkan Sarıaltun, “Evlatlarını canından ve ruhundan bir parça olarak gören ve tüm hayatını çocuklarının daha iyi olması için karşılık beklemeden harcayan en kutsal varlıklardır. Annelerimiz hoşgörünün, fedakârlığın, şefkat ve merhametin adıdır. Peygamber Efendimizin ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır’ hadis-i şerifiyle payelendirdiği anne sevgisi dünyadaki en değerli sevgidir. Annelerimize sevgi, saygı ve hürmeti sadece bu özel günde değil ömür boyu en güzel şekilde sunabilmeli, üzerimizdeki haklarını en güzel şekilde yâd edebilmenin gayretinde olmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Türk milletinin en zor zamanlarında yaşanan nice kahramanlık destanlarında fedakar ve cefakar anneler ile onların yetiştirdiği kahraman evlatların izi olduğunu aktaran Sarıaltun, şunları kaydetti: “, "Bu müstesna günde, yıllarca bakıp büyüttüğü, üzerine titrediği evlatlarını kutsal vatanımız için toprağa veren tüm şehit annelerimiz başta olmak üzere; tüm annelerin, Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum.”