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Başkan Sarıaltun bakan’dan yol sözü aldı

Ulaştırma Bakanlığını ziyaret eden Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Çağlayancerit- Dulkadiroğlu arasındaki yolun yapımı için bakandan söz aldı.

Başkan Sarıaltun bakan’dan yol sözü aldı

Başkan Sarıaltun bakan’dan yol sözü aldı

Ulaştırma Bakanlığını ziyaret eden Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Çağlayancerit- Dulkadiroğlu arasındaki yolun yapımı için bakandan söz aldı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:44

Ankara’da temaslarda bulunan Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Ulaştırma Bakanı AdilKaraismailoğlu'nu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette bakan ve genel müdüre Çağlayancerit cevizi hediye eden Başkan Sarıaltun, Çağlayancerit- Dulkadiroğlu kara yolunun yapılması için talepte bulup yol ihalesinin 2021 yılı Şubat ayında ihale aşamasına ulaşacağı sözünü aldı.

Sarıaltun; “Bizlere göstermiş olduğu naif inceliklerinden dolayı ilçemiz ve şahsım adına Sayın Bakanımıza ve Genel Müdürümüze teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma BakanlığıÇağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi SarıaltunÇağlayancerit- Dulkadiroğlu
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