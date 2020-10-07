Başkan Sarıaltun bakan’dan yol sözü aldı

Ankara’da temaslarda bulunan Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Ulaştırma Bakanı AdilKaraismailoğlu'nu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette bakan ve genel müdüre Çağlayancerit cevizi hediye eden Başkan Sarıaltun, Çağlayancerit- Dulkadiroğlu kara yolunun yapılması için talepte bulup yol ihalesinin 2021 yılı Şubat ayında ihale aşamasına ulaşacağı sözünü aldı.

Sarıaltun; “Bizlere göstermiş olduğu naif inceliklerinden dolayı ilçemiz ve şahsım adına Sayın Bakanımıza ve Genel Müdürümüze teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.” dedi.