Başkan Sarıaltun vatandaşların derdini dinledi

‘İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik’ parolası ile çalışmalarını sürdüren Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, benimsediği 'eşit hizmet anlayışı' ile her fırsatta vatandaşlarla yan yana olmaya ve isteklerini dinlemeye devam ediyor.

Birçok mahalleye çat kapı ziyaretler gerçekleştiren Başkan Sarıaltun, bu ziyaretlerin yanı sıra ilgili birim müdürlerinin hazır bulunduğu bir toplantı düzenleyerek vatandaşları dinledi.

Başkan Sarıaltun; “Ak Parti İlçe Başkanım Mehmet Berk ve KASKİ Şube Müdürüm Emre Aydemir ile birlikte Küçükcerit Mahallemizde Kıymetli Vatandaşlarımız ile bir araya gelerek Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyemizin 2022 yılında mahallemize yapacağı ve yapılması istenilen hizmetler üzerinde istişarelerde bulunduk.

Misafirperverlikleri için Mahalle muhtarımız Mehmet Bozdere başta olmak üzere hemşerilerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.