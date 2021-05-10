Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Sarıaltun, mesajında; “Toplumsal hayatımızda önemli yeri olan bir bayrama daha ulaşmanın ve milletçe birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bayramların, insanlar arasındaki sevinç, coşku ve mutluluğu artırdığını aktaran Başkan Hanifi Sarıaltun, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bayramlar; paylaşıldığı, dil, din, renk ve kültür ayrımı gözetmeksizin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, kardeşliğimizin gelişmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın artmasına katkı sağlayan müstesna günlerdir. Böyle kutsal günlerde, bizleri bir arada tutan değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz.”

Pandemi tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli bir Ramazan Bayramı’nın yaşanacağını dile getiren Sarıaltun, şunları kaydetti: “Bu özel günlerde başta anne ve babalarımız, eşimiz, akrabalarımız olmak üzere tüm dostlarımızı ve komşularımızı unutmayalım. Covid-19 salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her ne kadar yüz yüze görüşemesek de dijital dünyanın bize sunduğu iletişim kanalları ile onların yanında olduğumuzu; sevinç ve kederlerini, varsa sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu hissettirelim. Belirlenen kurallara uyduğumuz süreçte bayram sonrasında daha sağlıklı yarınlarda daha güzel günlerde buluşacağımıza inanıyorum. Ben bu vesileyle hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutluyor, hayırlı bayramlar diliyorum.”