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Başkan Sarıaltun’dan Regaib Kandili Mesajı

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sarıaltun’dan Regaib Kandili Mesajı

Başkan Sarıaltun’dan Regaib Kandili Mesajı

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

03 Şubat 2022 Perşembe 10:46
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Mesajında; İslam’ın sevgi ve kardeşlik dini olduğunu vurgulayan Başkan Sarıaltun, şu ifadelere yer verdi: “İslam barış, sevgi ve kardeşlik dinidir. Bugün üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü. Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili olarak değerlendirilecek. Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız. Ramazan'ı Şerife hazırlanacağız, dolayısıyla ibadetlerimizi de yoğunlaştıracağız. Üç aylar mübarek gecelerle doludur. Sevgili peygamberimizin de ifade ettiği gibi ‘Recep ayı Allah-u Tealanın, Şaban Ayı peygamber efendimizin, Ramazan Ayı ise İslam ümmetinin ayıdır. Üç ayların başlangıcının habercisi Regaib Kandili hep birlikte idrak etmenin huzurunu yaşayacağız. Tüm İslam Alemi’nin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandilini tebrik ediyor, ülkemize ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetlerimizi kabul eylesin, üç aylarımız hayırlara vesile olsun.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Sarıaltun’dan Regaib Kandili Mesajı
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