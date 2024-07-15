Başkan Toptaş; 15 Temmuz, Vatanı ve İradesine Sahip Çıkan Milletin Zaferidir

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, 8’inci yıl dönümünde 15 Temmuz’un şanlı tarihimizin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazındığına vurgu yapan Başkan Toptaş, hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, vatanı ve iradesine sahip çıkan vatandaşlar ve güvenlik güçlerinin onurlu duruşuyla dünyada eşi benzeri görülmemiş cesaret örneği ile Türkiye’nin demokrasi zaferine dönüştüğünü ifade etti.

“Vatan sevgisi ve özgürlük aşkıyla dünyaya örnek bir direniş sergiledik”

Başkan Toptaş, mesajında; “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümünde, ülkemizin birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha en derinden hissediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi ve şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması için sembol niteliğinde, oldukça anlamlı bir gündür. Bundan tam 8 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi, hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. FETÖ terör örgütünün ülkemizi karanlığa sürüklemek amacıyla yaptığı bu haince plan, şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin cesareti ve kararlılığı sayesinde başarısızlığa uğratıldı.O karanlık gecede, milletimizin her bir ferdi, yaşlısı, genci, kadını ve erkeğiyle meydanlara inerek demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktı. Tankların, silahların karşısında dimdik duran vatandaşlarımız, vatan sevgisi ve özgürlük aşkıyla dünyaya örnek bir direniş sergiledi. 251 şehidimiz, binlerce gazimiz, bu toprakların bağımsızlığını ve milletimizin onurunu korumak için canlarını hiçe saydı.Şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları, bizlere vatanımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Onların fedakârlıkları sayesinde, bugün özgürce ve gururla yaşıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

“Milli iradeye sahip çıkacak, vatanımız için tek yürek olacağız”

Bu hain darbe girişimi, milletimizin ne kadar güçlü ve kararlı olduğunu tüm dünyaya da gösterdi. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda, hiçbir güç bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bizler, demokrasiye ve milli iradeye olan inancımızla, her türlü tehdide karşı tek yürek olmaya devam edeceğiz.Onikişubat Belediyesi olarak, bu bilinçle çalışmaya, demokrasimizi ve milli irademizi korumaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz’un yıl dönümünde, kahraman milletimizi saygıyla selamlıyor, demokrasimize olan inancımızı bir kez daha yineliyoruz. Unutmayalım ki, 15 Temmuz sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir diriliştir. Geleceğe umutla bakarken, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Demokrasi Şehitleri’mizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. 2 bin 193 gazimize ise şükranlarımı sunuyor, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Vatan size minnettardır” ifadelerini kullandı.