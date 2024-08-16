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Başkan Toptaş; Halkımızın Taleplerini En İyi Şekilde Karşılamak İçin Özveriyle Çalışıyoruz

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bölgesel muhtarlar buluşması kapsamında Akçakoyunlu Mahallesi Muhtarı Atilla Kebapçı’nın ev sahipliğinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Toptaş, “Mahalle bazında halkımızın taleplerini en iyi şekilde karşılamak ve sorunlara çözüm üretmek adına muhtarlarımızla istişarelerde bulunup, görüş ve önerilerini dinledik” dedi.

Başkan Toptaş; Halkımızın Taleplerini En İyi Şekilde Karşılamak İçin Özveriyle Çalışıyoruz

Başkan Toptaş; Halkımızın Taleplerini En İyi Şekilde Karşılamak İçin Özveriyle Çalışıyoruz

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bölgesel muhtarlar buluşması kapsamında Akçakoyunlu Mahallesi Muhtarı Atilla Kebapçı’nın ev sahipliğinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Toptaş, “Mahalle bazında halkımızın taleplerini en iyi şekilde karşılamak ve sorunlara çözüm üretmek adına muhtarlarımızla istişarelerde bulunup, görüş ve önerilerini dinledik” dedi.

16 Ağustos 2024 Cuma 17:47

Mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla bölgesel olarak muhtarlarla bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bu kez Akçakoyunlu Mahallesi’nde muhtarlarla bir araya geldi.

Buluşmaya, Onikişubat Muhtarlar Dernek Başkanı ve Serintepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Gürbak, Osman Gazi Mahallesi Muhtarı Veli Gedik, Mağralı Mahallesi Muhtarı Ömer Saygılı, Yörükselim Mahallesi Muhtarı Ömer Sucuoğlu, Şehit Evliya Mahallesi Muhtarı AlaaddinKüçükkürtül ve Karamanlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Culfa da katıldı.

Toplantıda, mahallelerin genel durumu, altyapı ihtiyaçları, sosyal hizmetler ve diğer belediye hizmetleri hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Hanifi Toptaş, toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada, muhtarların mahallelerin nabzını tutan en önemli yerel temsilciler olduğunu belirterek, “Muhtarlarımız, mahallelerimizin sorunlarını en iyi bilen ve çözüm üretmek adına halkımızla en yakın temasta bulunan değerli kişiler. Onların görüşleri, belediyemizin hizmet kalitesini artırmada bizler için yol gösterici nitelikte” dedi.

Toplantı boyunca muhtarlar, mahallelerinde karşılaşılan sorunları ve halkın taleplerini Başkan Toptaş’a aktardı. Özellikle altyapı, temizlik, yeşil alanların artırılması ve sosyal hizmetlere yönelik çeşitli konular gündeme getirildi.

Başkan Toptaş, muhtarların taleplerini dikkatle dinleyerek, bu sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretebilmek adına belediyenin ilgili birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlayacaklarını ifade etti.

“Yaşam kalitesini artırmak adına tüm ekibimizle birlikte özveriyle çalışıyoruz”

Başkan Toptaş, muhtarların önerilerini dinledikten sonra yaptığı değerlendirmede, belediye olarak her zaman halkın yanında olduklarını vurguladı ve şunları ekledi: "Mahallelerimizin her birinde ortaya çıkan sorunları çözüme kavuşturmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına tüm ekibimizle birlikte özveriyle çalışıyoruz. Muhtarlarımızın da katkılarıyla Onikişubat’ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çaba göstermeye devam edeceğiz."

Başkan Toptaş, ziyareti esnasında ayrıca muhtarların talebi üzerine, bölgedeki bazı projeler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle mahallelerde yapılması planlanan parklar, yolların iyileştirilmesi ve sosyal tesislerin inşa edilmesi gibi projelerle ilgili detayları paylaştı.

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Başkan Toptaş; Halkımızın Taleplerini En İyi Şekilde Karşılamak İçin Özveriyle Çalışıyoruz
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