Başkan Toptaş, Hürriyet ve 5 Nisan Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarını inceledi

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, yol kalitesini artırmak ve vatandaşların ulaşımını daha konforlu ve daha güvenli hale getirmek amacıylaHürriyet ve 5 Nisan Mahallesi’nde geniş çaplı asfaltlama çalışması yapıyor.

Çalışmaların planlanan süre içerisinde tamamlanması için gece gündüz demeden çalışan ekipler, vatandaşların günlük hayatını en az etkileyecek şekilde faaliyetlerini sürdürüyor.

Hürriyet Mahallesi’nde 34028, 34031 ve 34038, 5 Nisan Mahallesi’nde ise 2027 ve 2006’ncı sokaklarda 2 kilometreye yakın asfaltlama çalışması yapan ekipler, 15 metre genişliğindeki yollarda 3 bin 800 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

13 milyon 300 bin TL maliyetli yatırımla hem yol konforu artacak hem de trafik güvenliği sağlanırken, belediye ekiplerinin hızlı ve titiz çalışmaları sayesinde sokaklar çok daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş,Hürriyet ve 5 Nisan Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

“Vatandaşlarımızın memnuniyeti, bizim en büyük motivasyon kaynağımız”

Çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Başkan Toptaş, incelemeler sırasında esnaflar ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek, görüş ve önerilerini dinledi.

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Hanifi Toptaş, ilçenin her köşesinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Toptaş, “Amacımız, vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir ilçe sunmak. Hürriyet ve 5 Nisan Mahallemizdeki asfalt çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte, bölgede ulaşım daha konforlu ve güvenli hale gelecek. Yollarımızın kalitesini artırarak, sürücülerimizin ve yayalarımızın güvenliğini sağlamak önceliklerimiz arasında. Yaptığımız her çalışma, halkımızın refahını artırmak için. Onların memnuniyeti, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Bizim yol yapım ve bakım çalışmalarımız, belirlenen program dâhilinde tüm mahallelerimizde devam edecek. Amacımız, Onikişubat'ı daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek. Bizler, sizlerin taleplerini dinleyerek, ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler üretiyoruz. Ortak akılla hareket ederek, Onikişubat’ı birlikte güzelleştireceğiz” dedi.

Vatandaşlar ve esnaflardan Başkan Toptaş’a teşekkür

Hürriyet ve 5 Nisan Mahallesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Başkan Toptaş’ın mahalle ziyaretleri sırasında birçok vatandaş, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.

Mahalle sakinleri, özellikle kış aylarında yolların bozulması nedeniyle yaşadıkları zorlukların asfalt çalışmalarıyla ortadan kalkacağını belirterek, Başkan Toptaş ve ekibine teşekkür ettiler.

Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Toptaş, onların talep ve şikâyetlerini not aldı ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı sözünü verdi.