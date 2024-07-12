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Başkan Toptaş, Lgs’de Türkiye Birincisi Olan 5 Öğrenciyi Ödüllendirdi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan sınavlarda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Sertuğ Efe Gülden, Muhammed Enes Kurucu,Efe Talha Palabıyık,Elif Eda Ejderha ve Betül Bera Çakıcı ile öğretmenleri velileriyle bir araya geldi.

Başkan Toptaş, Lgs’de Türkiye Birincisi Olan 5 Öğrenciyi Ödüllendirdi

Başkan Toptaş, Lgs’de Türkiye Birincisi Olan 5 Öğrenciyi Ödüllendirdi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan sınavlarda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Sertuğ Efe Gülden, Muhammed Enes Kurucu,Efe Talha Palabıyık,Elif Eda Ejderha ve Betül Bera Çakıcı ile öğretmenleri velileriyle bir araya geldi.

12 Temmuz 2024 Cuma 18:06

Onikişubat ilçesinde eğitim-öğretim gören 5 öğrenci,Türkiye birinciliği gibi büyük bir başarıya imza atarak gururlandırdı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş iseilçede Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan ve Türkiye birincisi olan Sertuğ Efe Gülden, Muhammed Enes Kurucu, Efe Talha Palabıyık, Elif Eda Ejderha ve Betül Bera Çakıcı’yı ödüllendirdi.

Başkan Toptaş, üstün başarılarıyla gururlandıran ve kentin eğitim düzeyini yükseğe çıkaran Abdurrahim Karakoç Ortaokulu’ndan Sertuğ Efe Gülden ve Muhammed Enes Kurucu, Yunus Emre Ortaokulu’ndan Efe Talha Palabıyık, Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Elif Eda Ejderha,Özel Beyza Enderun Ortaokulu’ndan Betül Bera Çakıcı ve kıymetli öğretmenleri ile velilerini Belediye Hizmet Binası’nda ağırladı.

Onikişubat Belediyesi olarak başarılıgençlerin gurur ve mutluluğu paylaşmak istediklerini dile getiren Başkan Toptaş, “5 genç kardeşimiz, yoğun çalışmalarının ve fedakârlıklarının karşılığını gösterdikleri başarıyla alırken, geleceğe dair umutlarımızı daha da pekiştirdi. Bu meşakkatli ve zorlu süreçte öğrencilerimizi yetiştiren ailelerinize ve öğretmenlerinize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.İnanıyorum ki elde ettikleri bu başarı, gençlerimizin yaşamının her alanında onlara rehberlik edecek ve daha büyük hedeflere ulaşmalarında önemli bir adım olacaktır. Ülkemizin parlak geleceğinin en büyük teminatı olarak öğrencilerimize başarılarının devamını diliyor, bir kez daha kutluyorum” dedi.

“Şehrimizi en iyi şekilde temsil eden herkesin yanında olacağız”

Öğrencilere başarılarının ödülünü olarak çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Toptaş, “LGS’de tam puan alan kardeşlerimizi onların çok kıymetli ailelerini ve öğretmenlerimizi belediyemizde ağırladık. Bir takım ödüllerimiz vardı, onları takdim ettik. Onlar bizim için çok kıymetli, hakikaten kolay bir şey değil. Bu sınavda tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı kardeşlerimiz. Bu gerçekten çok önemli. Zeka istiyor ama aynı zamanda çok büyük bir özveri ve gayret istiyor. Kardeşlerimiz çok kıymetli, biz de onların kıymetli olduğunu hissettireceğiz. Şehrimizi en iyi şekilde temsil eden herkesin yanında olacağız. Bu kardeşlerimiz ilerleyen süreçte de başarılarını devam ettirecekler ve çok önemli yerlere gelecekler. Hem ilçemize, hem şehrimize hem de ülkemize hizmet verecekler. Onların başarısında en büyük pay kendilerine ait ama öğretmenlerinin ve ailelerinin de destekleri çok önemli. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Başkan ToptaşLgs’de Türkiye Birincisi Olan 5 Öğrenciyi Ödüllendirdi
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