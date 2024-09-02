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Başkan Toptaş; Onikişubat Olarak Yerinde Dönüşümleri En Hızlı Tamamlayan İlçe Olacağız

Yerinde dönüşüm kapsamında Onikişubat Belediyesi destekleriyle Büyüksır Mahallesi’nde gerçekleştirilen temel atma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Elhamdülillah yerinde dönüşüm konusunda iyi yoldayız, süreci çok daha hızlandırmak için çalışıyor, güçlü bir irade gösteriyoruz. Onikişubat olarak yerinde dönüşümleri en hızlı tamamlayan ilçe olacağız” dedi.

Başkan Toptaş; Onikişubat Olarak Yerinde Dönüşümleri En Hızlı Tamamlayan İlçe Olacağız

Başkan Toptaş; Onikişubat Olarak Yerinde Dönüşümleri En Hızlı Tamamlayan İlçe Olacağız

Yerinde dönüşüm kapsamında Onikişubat Belediyesi destekleriyle Büyüksır Mahallesi’nde gerçekleştirilen temel atma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Elhamdülillah yerinde dönüşüm konusunda iyi yoldayız, süreci çok daha hızlandırmak için çalışıyor, güçlü bir irade gösteriyoruz. Onikişubat olarak yerinde dönüşümleri en hızlı tamamlayan ilçe olacağız” dedi.

02 Eylül 2024 Pazartesi 16:08

‘Asrın Felaketi’ 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak ve Onikişubat’ı depreme dirençli şekilde yeniden inşa ve ihya etmek hedefiyle yoğun çaba sarf eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kırsal mahallelerdeki ilk yerinde dönüşüm temelini atmanın mutluluğunu yaşadı.

Göreve seçilmesinin hemen ardından Onikişubat’ın yeniden inşa ve ihyası anlamında depreme dirençli yapı stokları oluşturma, orta hasarlı binaların güçlendirilmesi ve yerinde dönüşüm projelerini hızlandırma noktasında önemli çalışmaları hayata geçiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, hedeflerine emin adımla ilerliyor.

Başkan Toptaş bu kez ise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumlarla güçlü bir işbirliği yaparak yerinde dönüşüm kapsamında kırsal mahallelerde 3 bin adet konutun inşa edilmesini hedefliyor.

Bu kapsamda Başkan Toptaş öncülüğünde yerinde dönüşüm projeleri çerçevesinde kırsaldaki ilk temel atma çalışması Büyüksır Mahallesi’nde gerçekleşti. Temel atma çalışmalarını yerinde inceleyip, ekiplerden bilgi alan Başkan Toptaş, mahalle halkıyla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

“Cumhurbaşkanımız liderliğinde toparlanma sürecini çok iyi yönetiyoruz”

Temel atma çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Toptaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde toparlanma sürecini iyi bir şekilde yönettiklerini söyledi. Depremzedelerin yedinen kalıcı konutlarına kavuşması adına yoğun bir çaba içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Toptaş, “‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen dünyanın en büyük kara depremi olan 6 Şubat depremi sonrasında bir toparlanma süreci içerisindeyiz. Burada özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin ortaya koyduğu güçlü bir iradeyle elhamdülillah çok iyi bir konumdayız ama tabiki de süreç devam ediyor. Onikişubat Belediyesi olarak devletimizin iş gücü anlamında yükün almak, vatandaşlarımızın yanında olmak ve özellikle depremzede vatandaşlarımızın konutlarına yeniden bir an önce ulaşmasına vesile olmak adına biz de yoğun bir çaba içerisindeyiz” dedi.

“Göreve geldikten sonra çok önemli hamleler yaptık”

Göreve geldikten sonra inşa ve ihya çalışmalarına yönelik hayata geçirdiği çalışmaları anlatan Başkan Toptaş, “Seçim sürecinde de hep ifade etmiştik, hedefimiz 6 Şubat’ın getirdiği etkileri ortadan kaldırmaktı. Bu anlamda konut stokunun oluşturulması bizim için çok önemliydi. Seçim sürecinde Yerinde Dönüşüm Ofisi açacağımızı söylemiştik ve özellikle göreve başladığımız ilk andan itibaren Yerinde Dönüşüm Ofisi’mizi oluşturduk. Merkezde yerinde dönüşümlerin hızlanması, kırsalda ise köy evlerimizin hızlı bir şekilde yapılması çok önemliydi. En önemli yaptığımız hamlelerden bir tanesi, merkezde özellikle taban alanı kullanımın yerinde dönüşümle kullanımında kıymetlenmesi için de taban alanı kat sayısını 0,40’dan 0,60’a çıkarılmasını sağlayarak çalışmaların hızlanmasına vesile olduk. Bugün baktığınızda ruhsat başvurularının yüzde 90’ının yerinde dönüşümle alakalı olduğunu görüyoruz. Bu hamlemizin de ne kadar isabetli olduğunu yerinde görüyoruz. Ruhsat sürecinin hızlanması konusunda da gayret gösteriyoruz. En kısa süre içerisinde hem merkez hem de kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın konutlarına ulaşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Onikişubat olarak yerinde dönüşümleri en hızlı tamamlayan ilçe olacağız”

Kırsal mahallelerde yerinde dönüşüm kapsamında 3 bin konut inşa etmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Toptaş, topografik olarak yapılaşmanın zor olduğu ve müteahhitlerin girmek istemediği mahallelerde Onikişubat Belediyesi olarak öncülük edeceklerini söyledi. Başkan Toptaş, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün sevk ve idaresinde bugüne kadar ihalesi yapılmış, süreci devam eden veya teslim edilmiş kırsal evlerimiz var. Bugün topografik anlamda zorlu hem de merkeze uzaklığı anlamında yapılaşmanın zor olduğu Büyüksır Mahallemizdeyiz. Burada yerinde dönüşümün beklendiğini gördük, biz de burada taşın altına elimizi sokmak istedik. Yerinde dönüşümle alakalı ruhsatlarımızı oluşturduk, denetim süreci de Onikişubat Belediyemiz tarafından devam edecek. Büyüksır ve Kızıldamlar Mahallemizde yerinde dönüşümlere devam edeceğiz. Hedefimiz ve amacımız vatandaşlarımızın bir an önce konutlarına kavuşması. Bugün de temel atıyoruz, Allah’ın izniyle kış gelmeden vatandaşlarımızı konutlarına kavuşturacağız. Özellikle müteahhitlerin merkeze uzaklığı ve topoğrafyası sebebiyle tercih etmediği bölgelerimizde yerinde dönüşümleri Onikişubat Belediyesi olarak üstleneceğiz ve vatandaşlarımızın en kısa sürede evlerine kavuşmasını sağlayacağız. Merkez mahallelerimizde de 2000 adet ailemizin ikamet edeceği konutların yapılaşma sürecinin başladığını görüyoruz. Elhamdülillah bu konuda iyi yoldayız, süreci çok daha hızlandırmak için çalışacak, güçlü bir irade göstereceğiz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, milletvekillerimiz ve tüm yerel yöneticilerimizle ve halkımızla birlikte bu süreci atlatacak, Onikişubat olarak yerinde dönüşümleri en hızlı tamamlayan ilçe olarak süreci tamamlayacağız.”

Büyüksır Mahalle Muhtarı Hasan Kaplan da Başkan Hanifi Toptaş’a çalışmalarından ötürü mahalle olarak minnettar olduklarını belirterek, teşekkür etti.

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