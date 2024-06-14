Başkan Toptaş, Özel Çocukların Karne Heyecanına Ortak Oldu

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Okulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Başkan Toptaş’ı okul girişinde, ErtuğrulGazi Görme Engelliler Ortaokulu Müdürü Sinan Coşkun ve Kahramanmaraş Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Çakmak ile öğretmenler karşıladı.

İlk olarak öğrenciler, öğretmenler ve velilerle kahvaltı yapan Başkan Toptaş, akabinde karneleri tek tek öğrencilere teslim etti.

“Eğitimde engel tanımayan çocuklarımızın her zaman yanındayız”

Tüm öğrencilere beyaz baston dağıtanBaşkan Toptaş,özel çocukların başarılarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Toptaş, “Bugün karne günü, öncelikle karnelerini alan tüm öğrencilerimizi, kıymetli öğretmenlerini ve ailelerimizi tebrik ediyorum. Karne günü vesilesiyle de Onikişubat Belediyesi olarak Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Okulu’muzda eğitim gören öğrencilerimizin karne heyecanını, mutluluğunu paylaşalım istedik. Eğitimde engel tanımayan çocuklarımızın her zaman yanındayız. Onların yanında olmak ve başarılarını kutlamak bizim için çok değerli. Özel öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve ailelerinin istekleri doğrultusunda da gerekli istişarelerimizi yaptık. İnşallah görme engeli bulunan ve diğer tüm engelli kardeşlerimizin yanında olacağız. Hazırladığımız bütün projelerimizi onların istifade edebileceği şekilde ve hayatlarını kolaylaştıracağı şekilde tasarlayacağız. Bu vesileyle bizi burada ağırlayan öğretmenlerimize, dernek başkanımıza ve tüm öğrencilerimiz ile ailelerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Okulu’nun değerli öğretmenlerine ve çalışanlarına da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızın eğitiminde gösterdikleri özveri ve çaba takdire şayandır” ifadelerini kullandı.

Törene katılan öğrenciler ve aileleri, Başkan Toptaş’ın destek ve ilgisinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Eğitimde engelleri aşan çocuklar ve aileleri, törenin sonunda Başkan Toptaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.