Başkan Toptaş'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, eğitimin toplumun geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Onikişubat Belediyesi olarak bu alandaki desteklerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

Mesajında, öğrenciler, öğretmenler ve velilere seslenen Başkan Toptaş, “Sevgili öğrenciler, kıymetli öğretmenler ve değerli veliler; Geçtiğimiz hafta okul öncesi ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerimiz uyum programları ile yeni eğitim öğretim yılına başlamıştı. Yarın ise tüm öğrencilerimizin okullarına kavuşmasıyla yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşayacağız. Bu süreçte, çocuklarımızın daha bilinçli, daha donanımlı bir geleceğe hazırlanabilmesi için büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi, en büyük arzumuzdur. Onların sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim yılı geçirmeleri için Onikişubat Belediyesi olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız.Eğitim, sadece bireylerin değil, toplumların da kalkınmasında en önemli etkendir. Biz de eğitimi her zaman önceliklerimiz arasında tuttuk. Okullarımızın fiziki altyapılarının iyileştirilmesi, yeni eğitim alanlarının kazandırılması ve öğrencilerimize yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi konularında çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. İlçemizin dört bir yanındaki Bilgi ve Kültür Evleri’miz tam donanımlı ve konforlu çalışma ortamlarıyla yeni dönemde de sizlerin emrindedir. Tesislerimizden gönül rahatlığıyla dileğiniz gibi faydalanmayı unutmayın. Bu vesileyle, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyor, tüm eğitim camiamıza kolaylıklar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.