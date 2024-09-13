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Başkan Toptaş’tan Mevlid Kandili mesajı
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Başkan Toptaş’tan Mevlid Kandili mesajı

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği hicri takvime görerebiülevvel ayının 12’nci günü idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

Başkan Toptaş’tan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Toptaş’tan Mevlid Kandili mesajı

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği hicri takvime görerebiülevvel ayının 12’nci günü idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

13 Eylül 2024 Cuma 18:00

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, gecenin önemine değinerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında bu yılın teması olan ‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’na dikkat çekerek, Peygamber Efendimizin hayatının en güzel örnek olduğuna vurgu yapan Başkan Toptaş, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşrifini idrak ettiğimiz mübarek MevlidKandili’ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu mübarek gece, Efendimizin insanlığa rehberlik eden örnek hayatını, merhametini, hoşgörüsünü ve adalet anlayışını bir kez daha hatırlama fırsatıdır. Peygamber Efendimizin yaşamı boyunca sergilediği güzel ahlak, bize en zor zamanlarda dahi nasıl sabırlı, hoşgörülü ve sevgi dolu olmamız gerektiğini öğreten en büyük örnektir.

Mevlid Kandili, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, birbirimize olan sevgi ve saygımızı artırmak için de bir vesiledir. Özellikle Asrın Felaketi’nin yorgunluğunu atmaya çalıştığımız bugünlerde, toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve yardımlaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyoruz. İslam’ın barış ve esenlik mesajını yaymak, yardıma muhtaçlara el uzatmak ve gönüllerimizi birleştirmek için bu özel gecenin maneviyatından ilham alalım.

Onikişubat Belediyesi olarak, ilçemizde kardeşlik duygularının güçlenmesi, yardımlaşmanın artması ve hemşehrilerimiz arasında sevgi ve hoşgörünün hakim olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu mübarek gecenin, gönüllerimize huzur, hayatlarımıza bereket getirmesini, milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. İslam âleminin birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel günlere kavuşmasını diliyorum. Başta Kahramanmaraşlı hemşehrilerim olmak üzere, tüm milletimizin ve İslam âleminin MevlidKandili’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

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