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Başkan Toptaş’tan Şehit Kızına Doğum Günü Sürprizi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, şehit Ahmet Yılmaz’ın kızı Elçin Naz’a doğum gününde sürpriz yaptı. Elçin Naz’ın doğum gününü özel bir sürprizle kutlayan Başkan Toptaş, “Güzel kızımız Elçin’imizin yüzündeki tebessüm, şehidimizin bizlere bıraktığı en değerli miras olarak kalplerimizde yerini aldı” dedi.

Başkan Toptaş’tan Şehit Kızına Doğum Günü Sürprizi

Başkan Toptaş’tan Şehit Kızına Doğum Günü Sürprizi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, şehit Ahmet Yılmaz’ın kızı Elçin Naz’a doğum gününde sürpriz yaptı. Elçin Naz’ın doğum gününü özel bir sürprizle kutlayan Başkan Toptaş, “Güzel kızımız Elçin’imizin yüzündeki tebessüm, şehidimizin bizlere bıraktığı en değerli miras olarak kalplerimizde yerini aldı” dedi.

30 Haziran 2024 Pazar 14:11

Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği anlamlı bir işbirliği yaparak şehit Ahmet Yılmaz’ın kızı Elçin Naz’ın doğum gününü unutulmaz kılmak için çeşitli hazırlıklar yaptı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş,Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürüMüslüm Ferdi Bozkurt ve Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ile şehit Ahmet Yılmaz’ın ailesinin yaşadığı evi ziyaret etti.

Ziyarette, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının askeri üs bölgesine düzenlediği havanlı saldırıda şehit düşen Ahmet Yılmaz’ın kızı 10 yaşındaki kızı Elçin Naz için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Beraber pasta kestiği Elçin Naz’a çeşitli hediyeler veren ve yakından ilgilenen Başkan Toptaş, devlet olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Elçin’in yüzündeki gülümseme ve gözlerindeki sevinç, hem ailesini hem de katılanları duygulandırdı.

“Minik Elçin’in yüzündeki tebessüm her şeye değer”

Başkan Toptaş, yaptığı konuşmada, şehidimiz Ahmet Yılmaz’ın hatırasını yaşatmanın ve ailesine destek olmanın belediye olarak en büyük görevleri olduğunu vurguladı. Başkan Toptaş, “Ecrin Naz kızımızın doğum gününü kutlamak için buradayız. Tabi belediye ekiplerimiz, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’müzün yetkilileriyle birlikte yine Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin işbirliğinde güzel bir organizasyonla Ecrin kızımızın doğum gününü kutladık. Onlar bize şehitlerimizin emaneti, bizim için çok kıymetli. Şehidimiz Ahmet Yılmaz’ın bizlere bıraktığı bu kıymetli emanete sahip çıkmak, onun hatırasını yaşatmak bizim en büyük görevimizdir. Bizim evlatlarımız nasılsa onlar da aynı şekilde bizlerin ve milletimizin evlatları. Dolayısıyla hem kızımızın hem de ailemizin yanında olmak istedik. Ecrin Naz kızımız da gayet mutlu oldu. Minik Elçin’in yüzündeki tebessüm, şehidimizin bizlere bıraktığı en değerli miras olarak kalplerimizde yerini aldı. Hem Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’müze hem Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’mize hem de belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlü personelimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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Başkan Toptaş’tan Şehit Kızına Doğum Günü Sürprizi
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