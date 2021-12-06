Başkanı Mehmet Özer: “sağlık bir bütündür parçalanamaz”

Alınan eylem kararı sonrası Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer ve üyeleri, KSÜ Tıp Fakültesi önünde basın toplantısı yaptı.

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, burada yaptığı açıklamasında; “Bugün burada basın açıklamasında olan veya görevini başında şuan hizmetini yürüten tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımız adına sağlık bir bütündür parçalanamaz. Yetkililerinde bu durumu bilip buna göre karar almasını beklemekteyiz. Hiç kimsenin sağlık Çalışanlarının motivasyonunu ve iş barışını bozmaya hakkı yoktur. 38 sağlık Branşını yok sayan bir sağlık Bakanlığı anlayışını kabul etmemiz mümkün değildir. Sağlık çalışanlarımızın tamamının ücretlerine zam yapılması için başlattığımız mücadelede Perşembe günü açıklama yapmış, Cuma günü ise 1 saat işe geç gelmiştik. Bugünde iş bırakarak tepkimizi gösteriyoruz. Bizim talebimiz, tüm Sağlık çalışanlarının beklentisi makul, sürdürülebilir ve kalıcı bir ücret politikasının benimsenmesi sağlık çalışanlarımızın tamamının bundan faydalanmasıdır. Doktorlarımız zammı hak ediyorlar, yapılsın bir itirazımız olmaz, olamaz. Doktorlarımıza vaad edilen rakamlar ceplerine amansız, fakatsız, şartsız, şurtsuz, kat sayısız, kriter siz girsin istiyoruz. Sağlık Çalışanlarına vaad ettiğinizi vermezseniz Anayasal haklarımızla sonuna kadar takipçisi olacağız. Bizim isteğimiz tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinin arttırılmasıdır. Sağlık çalışanlarımızın tamamı ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. İki yıldır gece gündüz durmadan pandemi İle mücadele eden Hekimlerimizle birlikte Tüm Sağlık çalışanları değil miydi? Yıllık izinlerimiz iptal edilirken bizler sağlık çalışanıydık, tüm kurumlar esnek mesai ile çalışırken biz tam zamanlı çalışırken sağlık çalışanıydık, eşi karantinaya alınırken çalışan bizlerdik, çünkü bizler sağlık çalışanıydık” dedi.

Başkan Özer, açıklamasının devamında ise, “Sayın bakanım ne oldu da bizler sağlık çalışanı olmaktan çıktık. Alkışlar bizim için değil miydi, hakkınız ödenmez diyen siz değil miydiniz, hakkımızı alana kadar haklı mücadelemize devam edeceğiz Neden çalışmaya gelince çalışalım diyorsunuz ama ücretlere gelince ayrım yapıyorsunuz? Ayrıca bu konuyla ilgili tüm doktorlarımızdan da destek beklemekteyiz, Çünkü Tüm sağlık çalışanlarının ücretleri erimiştir. Bir günde hem açıklanıp hem de TBMM'de kabul edilen düzenleme eksik olmuştur. Pandemide omuz omuza cephede savaş veren kahramanlar, Tüm zorluklara rağmen hiç yılmadan devletine ve milletine hizmet eden cefakar sağlık çalışanlarıdır, kısacası cefanın talipleri sağlık çalışanlarımızın tamamıdır. Ayrı, gayrı olmaz. Sağlık çalışanları bir bütündür. Sağlık hizmetleri bir ekip İşi Olduğuna göre bu ekibin her bir çalışanı değerlidir. Bizde çalışanlara bir bütün olarak bakarız. Ne ayrımcılığı kabul ederiz, ne de ekonomik kayıplarımızın görmezden gelinmesine razı oluruz. Çünkü biz Türk Sağlık-Sen'iz bizim için her bir çalışan değerlidir. Onların derdi, derdimiz, isteği, isteğimizdir. Son günlerde görüyoruz ki, özellikle sosyal medyada algı oyunları ve yalanlarla Sağlık Çalışanlarının arasına fitne sokulmaya çalışılıyor. Çalışanlar için verdiğimiz haklı mücadeleye nifak tohumu ekip, ilgiyi ve gündemi başka yönlere çekmek isteyenler var. Gerçekleri değiştirip farkı yansıtmak gibi çirkinliklerle uğraşanlar var. Alın terimiz için yapılan bu haksızlık giderilene kadar susmayacağız. Hakkımızı alana kadar durmayacağız. Tüm Sağlık Çalışanlarının adına bir kez daha diyorum ki; Sağlık bir bütündür, Parçalanamaz Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Hakkımızı alana kadar da alanlarda olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.