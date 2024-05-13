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Başkonuş Caddesi ve bağlantı yolları 10 milyon TL’lik yatırımla yenilendi

Büyükşehir Belediyesi,Başkonuş Caddesi ve bağlantı yollarında gerçekleştirdiği asfalt çalışmasını tamamladı. Toplam 10 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen arterlerin ulaşım standardı iyileştirildi.

Başkonuş Caddesi ve bağlantı yolları 10 milyon TL’lik yatırımla yenilendi

Başkonuş Caddesi ve bağlantı yolları 10 milyon TL’lik yatırımla yenilendi

Büyükşehir Belediyesi,Başkonuş Caddesi ve bağlantı yollarında gerçekleştirdiği asfalt çalışmasını tamamladı. Toplam 10 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen arterlerin ulaşım standardı iyileştirildi.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:18

Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarını durmaksızın sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın en işlek arterlerinden Başkonuş Caddesi ve bağlantı yollarında gerçekleştirdiği asfalt yenileme çalışmasını tamamladı. İsmet Karaokur ve Alparslan Türkeş Bulvarı’nı birbirine bağlayan ve deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan toplam 2 kilometrelik cadde ve bağlantı yollarının asfaltı baştan uca yenilendi. Toplam 10 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen Başkonuş Caddesi ve bağlantı yollarında ulaşım standardı artırılırken çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten bölge halkı, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinin ulaşım standardının artırılması noktasında yol yenileme uygulamalarının artarak devam ettiği belirtildi.

“Mahallemizin Ulaşım İhtiyacı Büyük Ölçüde Karşılandı”

Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Şehit Abdullah Çavuş Mahalle Muhtarı Fatih Karaköse, “Mahallemizde bulunan Başkonuş Caddesi ve bağlantı yolları asfaltı, kasisi, yol çizgi ve yaya geçitleriyle yenilendi. Ayrıca mahallemizde yürüyüş yollarının imalatı devam ediyor. Mahallemizin ulaşım ihtiyacı büyük ölçüde karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel başta olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Başkonuş Caddesi Ve Bağlantı Yolları 10 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi
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