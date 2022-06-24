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Başkonuş Yaylası'nda "Çay Sizden, Yemek Bizden" Yıl Sonu Etkinliği

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde öğretmenler ve ailelerine yönelik "Çay Sizden, Yemek Bizden" adlı yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Başkonuş Yaylası'nda "Çay Sizden, Yemek Bizden" Yıl Sonu Etkinliği

Başkonuş Yaylası'nda "Çay Sizden, Yemek Bizden" Yıl Sonu Etkinliği

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde öğretmenler ve ailelerine yönelik "Çay Sizden, Yemek Bizden" adlı yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

24 Haziran 2022 Cuma 19:06
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Başkonuş Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe ev sahipliği yapan Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, İlçe Millî Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürleri, kurum amirleri ve çok sayıda öğretmen ile aileleri katılım sağladı.

Doğası ve eşsiz manzarasıyla hayran bırakan Başkonuş Yaylası’nda düzenlen programda öğretmenler ve aileleri yılın yorgunluğunu doyasıya eğlenerek attı.

Etkinliğin açılış konuşmasında katılımcılara seslenen İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 6 Eylül 2021 tarihinde başlayan eğitim ve öğretim maratonunun kesintisiz bir şekilde 17 Haziran itibariyle başarıyla tamamlandığını belirterek, “Bu başarıda asıl gayret ve emek öğretmenlerimizin. Bu emeklere ve fedakârlıklara karşılık küçük de olsa teşekkür mahiyetinde böyle güzel bir programı tertip ettik. Hoş geldiniz, davetimize icabet ettiğiniz için gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, bir buçuk yıllık salgın sürecinden sonra bir araya gelmeyi, kaynaşmayı, görüşmeyi, sohbet etmeyi özlediklerini ifade ederek, “Öğrencilerimiz bir buçuk yıllık salgın sürecinin ardından okul sürecinde atamadıkları enerjilerini böyle güzel bir havada böyle güzel bir ortamda sportif ve sanatsal etkinliklerle atmalarına yardımcı olmak istedik. Etkinliğimize katkıda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Orman Genel Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemize ve uzun zamandan beri hazırlık yapan mesai arkadaşlarıma sizlerin adına sizlerin huzurunda gönülden teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından etkinliklerin açılışı doğa yürüyüşü ile başladı. Ardından halat çekme, çuval yarışları, oryantiring yarışı, halay çekme, ebru sanatı, ağaç çeşitleri tanıtımı, geleneksel oyunlar ve çocuk oyunları etkinlikleri yapıldı. MEB AKUB İl Ekibi üyeleri etkinliklerde organizasyona yardımcı olurken Büyükşehir Belediyesi tarafından ise öğle yemeği ve dondurma ikramı yapıldı. Etkinliklere katılan öğrenciler, öğretmenler ve aileleri, eğlenceli anlar yaşadılar.

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