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Başkonuş Yaylası Yarıyıl Tatilinde De İlgi Görüyor

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasındaki Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası, kış tatilinin önemli adreslerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Başkonuş Yaylası Yarıyıl Tatilinde De İlgi Görüyor

Başkonuş Yaylası Yarıyıl Tatilinde De İlgi Görüyor

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasındaki Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası, kış tatilinin önemli adreslerinden biri olarak dikkati çekiyor.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:03
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Doyumsuz manzarası, nefes açan havasıyla ziyaretçilerini kendisine adeta hayran bırakan, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki bin 325 rakımda bulunan Başkonuş Yaylası, endemik türlerin oluşturduğu doğasıyla yarıyıl tatilinde de ziyaretçilerini cezbediyor.

Son günlerdeki yoğun kar yağışıyla "beyaz gelinliğini" giyen, sık orman yapısıyla da ziyaretçileri tarafından da İsviçre'de bulunan Alp Dağları'na benzetilen yayla, hem kent halkı hem de çevre illerde yaşayanlar için önemli bir mesire ve kamp alanı özelliği taşıyor.

Kır lokantası, bungalov orman evleri ile spor, piknik, oyun, çadır ve karavan kamp sahaları ile Doğu Akdeniz'in kış tatili adresi olan yaylada yarıyıl tatilinin de etkisiyle hareketlilik yaşanıyor.

Başkonuş Yaylası İşletme Müdürü Ali Doğan, AA muhabirine, bol oksijen kaynağı olan bölgenin yaz kış ilgi gördüğünü söyledi.

Ziyaretçilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ağırlandığını aktaran Doğan, "Şu anda mart ayının sonuna kadar yüzde yüz doluluk oranımız bulunuyor." dedi.

Başkonuş Yaylası'nda oksijenin bol olduğu ifade eden Doğan, bütün misafirlerin yüzde yüz memnuniyetle ayrılmaları için çalıştıklarını söyledi.

Doğan, araştırmalarda yaylanın 2 bin 738 çeşit endemik bitki çeşitliliğine ev sahipliği yaptığının belirlendiğini bildirerek, fotoğraf tutkunları için de bölgenin önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Doğaseverlerin yaylayı sıklıkla ziyaret ettiğini anlatan Doğan, herkesi beklediklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep'ten ailesiyle yaylaya gelen Volkan Şan de Başkonuş'u çok beğendiğini ifade etti.

Bölgeye yakınlığı ve sosyal imkanlarıyla yaylanın güzel olduğunu söyleyen Şan, şöyle konuştu:

"Buraya 5 veya 6. gelişimiz. Vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Salgın sürecinde burası bulunmaz bir nimet. Burada insanlar birbirine yaklaşmak durumunda değil, alan geniş. Çocuklar da mutlu biz de mutluyuz. İzole tatil açısından gidilecek en iyi yerlerden biri."

Ziyaretçilerden Hülya Mavi de yarıyıl tatilini çocuklarıyla Başkonuş'ta değerlendirdiklerini belirterek, "Çok keyifli vakit geçirdik. Ailecek geldik, bir gece burada kaldık. Bir kere şehre çok yakın. Çok ulaşılabilir mesafede. Gelişimiz çok uzun sürmedi. Kızağa bindik, ATV'ye bindik, kar topu oynadık." dedi.

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