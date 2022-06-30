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Başkonuş Yaylası’na yeni bir nefes “Kelebekler vadisi”

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği Başkonuş Yaylasında yaptığı doğa gezisinde yeni bir vadi keşfetti. KAMFOD ekibi Kahramanmaraş turizminin gözbebeği Başkonuş Yaylası’nda Başkonuş İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Serhan ERDOĞANYILMAZ’ın öncülüğünde gerçekleşen doğa gezisinde, KAMFOD ekibi tarafından türünün nadir örneklerinden olan kelebekler profesyonel ekip tarafından fotoğraflandı.

Başkonuş Yaylası’na yeni bir nefes “Kelebekler vadisi”

Başkonuş Yaylası’na yeni bir nefes “Kelebekler vadisi”

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği Başkonuş Yaylasında yaptığı doğa gezisinde yeni bir vadi keşfetti. KAMFOD ekibi Kahramanmaraş turizminin gözbebeği Başkonuş Yaylası’nda Başkonuş İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Serhan ERDOĞANYILMAZ’ın öncülüğünde gerçekleşen doğa gezisinde, KAMFOD ekibi tarafından türünün nadir örneklerinden olan kelebekler profesyonel ekip tarafından fotoğraflandı.

30 Haziran 2022 Perşembe 09:04
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KAMFOD Başkanı Baki ÖZDOĞAN; “KAMFOD ekibimizle birlikte yaptığımız doğa gezisinde birbirinden ilginç ve türünün nadir örneklerini barındıran kelebekleri çekme fırsatımız oldu. KAMFOD ekibi ve Başkonuş Yaylası işletmesi sahibi Serhan ERDOĞANYILMAZ ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde bu muhteşem vadinin ismini ‘Kelebekler Vadisi’ olarak adlandırma kararı aldık. Bu muhteşem vadinin turizme önemli bir kazanç olacağını düşünüyorum.”dedi

Kahramanmaraş’ın doğa turizmine öncülük edecek olan ‘Kelebekler Vadisi’nin amacı türünün nadir örneklerinden olan kelebek türleri ile bütünleşen, doğanın zenginliğinin korunması ve turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Profesyonel ekip tarafından fotoğraflanan ve türünün eşsiz örneklerinden olan bazı kelebek türlerinin ismi; “Cleopatra, Zümrüt, Orman, Anadolu Şeyhzadesi, Beyaz Melek, Çokgözlü Kelebek, Büyük Mor Bakır, Alevli Ateş Kelebeği, Çok Gözlü Menekşe, Orman Bakır, Sarı Azamet” başta olmak üzere birçok türde kelebeğin görüntülendiği çekildiği vadinin yeni ismi ‘Kelebekler Vadisi’ oldu.

KAMFOD ekibi, Başkonuş Yaylası içerisinde yapılan doğa gezisinde, Türkiye’de çok görülmek istenen kelebek türlerinden biri olan ve renk ile desenleriyle büyük dikkat çeken Şehzade Kelebeği, Cleopatra Kelebeği kayıt altına almayı başardı.

KAMFOD Başkanı Baki ÖZDOĞAN kayıt altına alınan kelebek türlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada; “Başkonuş Yaylası muhteşem bir doğa turizmine sahip, burada görüntülediğimiz kelebek türleri Türkiye’de nadir görülen türlerden. KAMFOD ekibi olarak Kelebekler Vadisi projesiyle doğa turizminin Kahramanmaraş’ta yaygınlaşarak hak ettiği değere ulaşacağını düşünüyorum.” dedi.

Son Güncelleme: 30.06.2022 12:56
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Başkonuş Yaylası’na Yeni Bir Nefes “Kelebelekler Vadisi”
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