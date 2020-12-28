BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, ‘Basın ve medya sektörüne de kira desteği sağlanmalı’

Yardımcıoğlu, “Pandemi döneminde sağlık çalışanları ve emniyet güçleriyle beraber basın sektöründe çalışanların da iş yoğunluğu muazzam derecede artmıştır. Ne var ki gelirleri de bir o kadar azalmıştır. Çünkü Pandemi önlemleri kapsamında birçok sektörün faaliyetleri durdurulmuş, birçok meslek grubu iş yapamaz hale gelmiştir. Bu durum kent ekonomisini etkilediği kadar tek gelir kaynağı reklam ve ilan olan medya ve basın sektörünü de ciddi derecede etkilemiştir” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu; hükümetin, Pandemi döneminde zor günler yaşayan esnaf için açıkladığı kira ve stopaj desteğini değerlendirdi. Pandemi döneminde iş yükü artan ve gelirleri neredeyse yok denecek kadar azalan bazı sektörlerin bu destekten mahrum kaldığını belirten Yardımcıoğlu, bu sektörlerin başında basın ve medyanın geldiğini ifade etti. Pandemi sürecinde kamuoyuna en sağlıklı bilgiyi ulaştıran, kamuoyunun gören gözü, duyan kulağı olan basın emekçilerinin de desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatan Yardımcıoğlu, Pandemi nedeniyle esnafın işyerlerini kapatması ve ekonomik darboğaz nedeniyle tek gelir kaynağı reklam olan basın sektörünün zorlu bir süreç yaşadığını söyledi.

Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Ulaştığımız verilere göre, ülkemizde resmi ilan yayınlama hakkına haiz gazete sayısı 2020 yılı itibarıyla 1.051 olup gazetelerde çalışan sayılarına baktığımızda bunun 4 bin 863'ünün erkek, 2 bin 341'inin ise kadın çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla önemi her geçen gün artan internet haber siteleri ve çalışanları bu sayının dışındadır. Esnaf için açıklanan destek paketinde, 5 milyar TL’yi bulan kira desteği ve kira stopajının indirim sürelerinde süre uzatma gibi destekler yer almıştır. Ancak Pandemi döneminde iş yükü artan ve gelirleri neredeyse yok denecek kadar azalan bazı sektörler bu destekten mahrum kalmıştır.”

Bu sektörlerin başında da basın ve medyanın geldiğini aktaran Yardımcıoğlu, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: “Pandemi süreci boyunca özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla beraber neredeyse tüm işyerleri kapatılmış dolayısıyla çalışanların iş yükü azalmış; ancak Pandemi döneminde sağlık çalışanları ve emniyet güçleriyle beraber basın sektöründe çalışanların da iş yoğunluğu muazzam derecede artmıştır. Ne var ki gelirleri de bir o kadar azalmıştır. Çünkü Pandemi önlemleri kapsamında birçok sektörün faaliyetleri durdurulmuş, birçok meslek grubu iş yapamaz hale gelmiştir. Bu durum kent ekonomisini etkilediği kadar tek gelir kaynağı reklam ve ilan olan medya ve basın sektörünü de ciddi derecede etkilemiştir.”

Medya ve basın sektörünün de en az sağlık çalışanları, emniyet güçleri ve gönüllü kuruluşlar kadar önemli olduğunu belirten BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şunları söyledi: “Özellikle Covid 19'a karşı verdiğimiz mücadelede basının öneminin ve desteğinin ne kadar büyük olduğunu gördük. Pandemi sürecinde bizlere en sağlıklı bilgiyi ulaştıran, kamuoyunun gören gözü, duyan kulağı olan basın emekçilerinin de desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Pandemi ve genel anlamda ekonominin durumu dikkate alındığında bu sektörde faaliyet gösteren insanların aldıkları reklamlar neredeyse sıfırlanmıştır. Bu insanlar da ülke ekonomisi için diğer sektörler kadar önemlidirler ve üstelik anayasada özgürlükleri güvence altına alınmış bir sektörün çalışanlarıdırlar. Büyük Birlik Partisi olarak, 5 milyar liralık destek paketinden özellikle de kira desteğinden basın sektörünün de faydalanmasını istiyoruz. Büyük Birlik Partisi, Cumhur ittifakının bir parçasıdır. Ve bunu dile getirmek, ittifakın büyük ortağı olan hükümetimizin dikkatini bu konuya çekmek bizim görevimizdir.”