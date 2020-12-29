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BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Başkan Fırat Görgel’e Ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel’e “Hayırlı Olsun” ziyaretinde bulundu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Başkan Fırat Görgel’e Ziyaret

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Başkan Fırat Görgel’e Ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel’e “Hayırlı Olsun” ziyaretinde bulundu.

29 Aralık 2020 Salı 15:02
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, yaklaşık 2 ay önce AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı seçilen Fırat Görgel’i ziyaret ederek “Hayırlı Olsun” dileklerini iletti. BBP İl Başkanı Bilal Odunkıran, BBP Onikişubat İlçe Başkanı Fatih Tiyek, Alperen Ocakları İl Başkanı Mehmet Akif Gelir ve partililerden oluşan BBP Heyetini, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve İl Başkan Yardımcısı Ender Umut Papuçcu karşıladı. Pandemi süreci, siyaset ve gündemle ilgili konuların konuşulduğu ziyarette Başkan Görgel, BBP Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Mahmut Yardımcıoğlu’nu tebrik etti.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu ise AK Parti İl Başkanı seçilen Fırat Görgel’e başarı dileklerinde bulundu. Cumhur İttifakı’nın üçüncü üyesi olan Büyük Birlik Partisi’nde, “doğruya doğru, yanlışa ise yanlış deme” siyaseti yürütmeye devam edeceklerini belirten Yardımcıoğlu, “Siyaset, bir hizmet aracı. Amacımız milletin sorunlarına çare aramak. Siyasette yerimiz ne olursa olsun biz doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. Yanlış yapan cumhur ittifakı da olsa uyaracağız, doğruyu yapan diğer ittifaklar da olsa takdir edeceğiz. Önemli olan güzel bir isimle anılmak” dedi.

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